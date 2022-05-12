Прием витаминов во время беременности снижает вероятность осложнений при родах

«Наши результаты подтверждают текущую рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что беременным женщинам следует ежедневно принимать добавки железа и фолиевой кислоты, а также предоставляют убедительные доказательства того, что мультикомплексы имеют дополнительные преимущества по сравнению с приемом только железа и фолиевой кислоты», — отмечает Канилья.

Шестилетнее исследование почти 100 000 женщин в Ботсване предоставило новые доказательства того, что использование витаминных мультикомплексов уменьшает осложнения при родах. Исследователи обнаружили, что прием мультивитаминных комплексов связан со снижением количества детей, родившихся с низкой массой тела или другими осложнениями. Например, уровень рождаемости с низкой массой тела составлял менее 10,5 % для женщин, дополняющих свой рацион несколькими микронутриентами.Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Global Health, возглавила Эллен Канилья, доктор медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии и биостатистики Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. Результаты подтверждают данные полученные на более ранних клинических испытаниях.Каждый год от 15 до 20 процентов детей во всем мире рождаются с низким весом — менее 2,5 кг. Обычно низкая масса тела при рождении связана со повышенным риском детских болезней и смерти, а также заболеваний в более позднем возрасте, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Ранее ученые назвали диету, повышающую гибкость сосудов