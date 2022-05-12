Как может проявляться рак кишечника: 5 ключевых признаков, которые нельзя игнорировать
Рак кишечника хорошо поддается лечению, если диагностируется на ранней стадии своего развития.
Рак кишечника (колоректальный) входит в пятерку самых распространенных видов онкозаболеваний во всем мире. При этом, по мнению ученых, число его случаев в ближайшие годы будет только расти, так как на склонность к этому раку в значительной степени влияют вредные привычки, типичные для жизни современных людей – употребление переработанных продуктов (в особенности, мясных), сидячее времяпровождение, курение, лишний вес.
«Рак кишечника успешно лечится, но для этого он должен быть диагностирован на ранней стадии. Если у вас появляются симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их – обращайтесь незамедлительно к врачу», - заявили эксперты организации Bowel Cancer UK.
Специалисты назвали пять ключевых признаков, которыми может проявляться рак кишечника.
Ректальное кровотечение или кровь в стуле. По словам экспертов, существует несколько возможных причин, объясняющих такое выделение крови.
- Ярко-красная кровь может сигнализировать о воспаленных и опухших кровеносных сосудах в заднем проходе. Она может появляться как при геморрое, так и в случае рака кишечника.
- Темно-красная или кажущаяся черной кровь говорит о повреждении желудка или верхних отделов кишечника. Причиной могут быть язвенные процессы, механическое повреждение или та же опухоль.
Стойкое и необъяснимое изменение режима работы кишечника. Обычно опорожнение кишечника осуществляется в одно время и сопровождается некоторыми ощущениями. Если вдруг кишечник начинает очищаться по-другому, а не по привычному графику – это настораживающий признак.
«У человека может измениться привычное время опорожнения, или он начинает чаще посещать туалет. Также может казаться, что кишечник опорожняется не полностью, либо меняется консистенция стула. Любые стойкие изменения в привычной работе кишечника требуют обращения к врачу – особенно, если при этом происходит выделение крови».
Необъяснимая потеря веса. Неожиданное похудение может оказаться злокачественным признаком, особенно если дополнительно сопровождается вздутием живота, отсутствием аппетита.
Сильная усталость без видимой причины. Она может возникать в связи с тем, что кровотечение, характерное для колоректального рака, способствует недостатку железа в организме и развитию анемии. Помимо усталости может наблюдаться бледность кожи.
Боль или уплотнение в животе. Дискомфортные, болевые ощущения могут ощущаться как в области живота, так и в заднем проходе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что работа кишечника может говорить о здоровье человека.
Bowel Cancer UK
Здоровье
ведущая благотворительная организация Великобритании по борьбе с раком кишечника
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