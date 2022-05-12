Как может проявляться рак кишечника: 5 ключевых признаков, которые нельзя игнорировать

«Рак кишечника успешно лечится, но для этого он должен быть диагностирован на ранней стадии. Если у вас появляются симптомы, не смущайтесь и не игнорируйте их – обращайтесь незамедлительно к врачу», - заявили эксперты организации Bowel Cancer UK.

Ярко-красная кровь может сигнализировать о воспаленных и опухших кровеносных сосудах в заднем проходе. Она может появляться как при геморрое, так и в случае рака кишечника.

Темно-красная или кажущаяся черной кровь говорит о повреждении желудка или верхних отделов кишечника. Причиной могут быть язвенные процессы, механическое повреждение или та же опухоль.

«У человека может измениться привычное время опорожнения, или он начинает чаще посещать туалет. Также может казаться, что кишечник опорожняется не полностью, либо меняется консистенция стула. Любые стойкие изменения в привычной работе кишечника требуют обращения к врачу – особенно, если при этом происходит выделение крови».