Употребление эспрессо связали с повышенным уровнем холестерина
Исследование показало, что регулярное употребление кофе эспрессо может привести к повышению уровня холестерина. Причём в группе максимального риска находятся мужчины.
Учёные из Арктического университета Норвегии, совместно с коллегами из Университета Осло и Гетеборгского университета в Швеции установили, что активное употребление эспрессо может быть связано с повышенным уровнем холестерина, особенно у мужчин. В исследовании приняли участие 21 083 норвежцев в возрасте от 40 лет и старше. Авторы сравнили уровень употребляемого участниками кофе с показателями холестерина, которые определялись на основе анализов крови.
Учёных интересовало, как различные разновидности кофе могут воздействовать на показатели холестерина. Было установлено, что если люди выпивали от 3 до 5 чашек эспрессо в день, то уровень холестерина у них оказывался более высоким, по сравнению с теми, кто эспрессо не пил. Связь между эспрессо и холестерином была прочнее у мужчины, чем у женщин.
После употребления 6 и более чашек фильтрованного кофе в день уровень холестерина вырастал у женщин, но не у мужчин. А более 6 чашек приготовленного на поршневой кофефарке кофе увеличивали уровень холестерина вне зависимости от пола. Оказывается, тип кофе влияет на здоровье. Ранее было установлено, что фильтрованные методы заваривания кофе полезнее для сердца, поскольку и нефильтрованные напитки, и эспрессо содержат больше специфических соединений вроде кафестола и кахвеола, связанных с повышенным уровнем холестерина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Арктический университет Норвегии
Здоровье
один из семи университетов Норвегии. Расположен в городе Тромсё. Представители университета также принимают участие в работе Университетского центра на Шпицбергене
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