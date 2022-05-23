Почему эспрессо опасно при повышенном холестерине
Исследователи пришли к выводу о том, что употребление крепкого кофе эспрессо может привести к увеличению уровня холестерина. И особенно это касается здоровья мужчин.
Регулярное употребление крепкого кофе эспрессо увеличивает показатель «плохого» холестерина, особенно среди мужчин. Целый ряд исследований в прошлом показывал, что в кофе содержатся естественные химические компоненты, которые могут увеличивать уровень холестерина в крови. А этот холестерин, в свою очередь, может стать причиной серьезных проблем, включая инфаркты и инсульты.
Теперь же учёные из Университета Гётеборга в Швеции изучили данные по нескольким десяткам тысяч человек от 40 лет и старше. Они просто сопоставили уровень употребляемого кофе с показателями холестерина в крови. Исследователей интересовало, как различные типы кофе могут воздействовать на уровень холестерина.
Новое исследование показало, что употребление от 3 до 5 чашек эспрессо в день приводит к увеличению показателей холестерина, по сравнению с теми людьми, которые данный напиток не употребляли вовсе. Причём у мужчин холестерин рос сильнее, чем у женщин. Если женщины употребляли от 6 и более чашек фильтрованного кофе ежедневно, то у них показатели холестерина вырастали сильнее, чем у мужчин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гетеборгский университет
Здоровье
является университет во втором по величине городе Швеции, Гетеборг. Университет является третьим по старшинству из нынешних вузов.
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