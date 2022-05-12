Диабет: слишком много времени на солнце может повысить уровень сахара в крови
Хотя еда является наиболее очевидным фактором риска резкого повышения уровня сахара в крови, чрезмерное пребывание на солнце также может быть вредным.
Солнечные ожоги могут спровоцировать всплеск или повышение уровня сахара в крови.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют солнечные ожоги «неожиданным триггером уровня сахара в крови». Эксперты предупреждают, что чрезмерное воздействие ультрафиолетового света может привести к резкому повышению уровня. То, что не имеет ничего общего с диетой, может привести к скачку сахара в крови.
«Солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию, поскольку вы больше потеете, что повышает уровень сахара в крови, поскольку почки удерживают больше воды, а печень выделяет больше глюкозы или сахара, подавляя чувствительность к инсулину».
Чувствительность к инсулину показывает, насколько клетки вашего тела чувствительны к инсулину. Люди с низкой чувствительностью к инсулину, также известной как резистентность к инсулину, нуждаются в дополнительном инсулине, чтобы контролировать уровень сахара в крови.
Диабетики либо не могут вырабатывать инсулин, либо производят его недостаточно, либо их инсулин просто неэффективен. Однако обезвоживание — не единственная проблема солнечного ожога для людей с этим заболеванием.
«Солнечные ожоги также могут вызывать физическую боль, которая заставляет организм реагировать, выравнивая количество глюкозы в крови».
Это связано с тем, что боль вызывает стресс в вашем теле, добавляет CDC.
Как определить высокий уровень сахара в крови?
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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
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