Диабет: слишком много времени на солнце может повысить уровень сахара в крови

«Солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию, поскольку вы больше потеете, что повышает уровень сахара в крови, поскольку почки удерживают больше воды, а печень выделяет больше глюкозы или сахара, подавляя чувствительность к инсулину».

«Солнечные ожоги также могут вызывать физическую боль, которая заставляет организм реагировать, выравнивая количество глюкозы в крови».