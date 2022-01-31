Диабет 2 типа: сколько нужно голодать в течении суток, чтобы улучшить чувствительность к инсулину

«Ограниченное десятичасовое питание снижает уровень глюкозы в крови и чувствительность к инсулину», — отмечают исследователи.





«Оценка гомеостатической модели функции β-клеток и резистентности к инсулину изменилась в группе, получавшей ограниченное по времени питание», — добавили исследователи.

Что такое чувствительность к инсулину?

«Инсулинорезистентность — это признак того, что ваш организм испытывает трудности с метаболизмом глюкозы», — подчеркнули в организации.