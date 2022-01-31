Диабет 2 типа: сколько нужно голодать в течении суток, чтобы улучшить чувствительность к инсулину
Время, в течение которого вы едите, также может влиять на чувствительность к инсулину. Исследование выявило положительное влияние на уровень сахара в крови и чувствительность к инсулину, когда участники придерживались «появляющихся диетических вмешательств.
В клиническом испытании приняли участие 120 взрослых с избыточным весом и диабетом 2 типа. Участники были случайным образом выбраны либо для соблюдения диеты «ограниченное по времени питание», либо для включения в контрольную группу.
«Ограниченное десятичасовое питание снижает уровень глюкозы в крови и чувствительность к инсулину», — отмечают исследователи.
Гемоглобин A1c (то есть уровень сахара в крови) снизился в среднем на 1,54 процента в группе с ограничением по времени по сравнению с контрольной группой. Люди из группы ограниченного питания также потеряли в среднем 0,43 кг за три месяца.
«Оценка гомеостатической модели функции β-клеток и резистентности к инсулину изменилась в группе, получавшей ограниченное по времени питание», — добавили исследователи.
Уровни триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности также улучшились в группе голодания в течение ночи.
Таким образом, ограничительная программа питания также предлагала «полезные свойства для сердечно-сосудистой системы за счет снижения уровня атеросклеротических липидов».
Что такое чувствительность к инсулину?
Более высокая чувствительность к инсулину означает, что уровень глюкозы в крови можно снизить легче. Людям с низкой чувствительностью к инсулину, иначе называемым резистентными к инсулину, потребуется большее количество гормона — либо из поджелудочной железы, либо из-за лекарств — для стабилизации уровня сахара в крови.
«Инсулинорезистентность — это признак того, что ваш организм испытывает трудности с метаболизмом глюкозы», — подчеркнули в организации.
Помимо ночного голодания, которое, как показали исследования, оказывает положительное влияние на чувствительность к инсулину, могут помочь физические упражнения.
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Chu Hsien-I Memorial Hospital & Tianjin Institute of Endocrinology
Здоровье
Мемориальная больница Чу Сянь-И и Тяньцзиньский институт эндокринологии (Китай)ю
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