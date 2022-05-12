Онкология: 3 признака в нижних конечностях, сигнализирующие о «метастазирующей» опухоли

«У большинства пожилых мужчин есть раковые клетки в предстательной железе. Но поскольку эти клетки обычно растут медленно, они не вызывают симптомов и не влияют на здоровье большинства мужчин», — объясняет Клиника Майо.

«Это может привести к отекам ног, которые будут накапливаться в этой области», — объясняет Cancer Research UK.