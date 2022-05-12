Онкология: 3 признака в нижних конечностях, сигнализирующие о «метастазирующей» опухоли
Все виды рака являются убийцами с равными возможностями, которые могут распространиться на соседние конечности и органы путем пролиферации. К счастью, лучшее понимание болезни привело к разработке новых методов лечения, но некоторые типы остаются смертельными по своей природе.
Рак предстательной железы является ярким примером заболевания, которое остается серьезным и смертельным на протяжении многих лет. Когда болезнь повреждает нервы, это может вызвать боль, отек и онемение нижних конечностей.
Простата представляет собой железу размером не больше мяча для гольфа, которая находится между мочевым пузырем и пенисом и выделяет жидкость, защищающую сперму.
«У большинства пожилых мужчин есть раковые клетки в предстательной железе. Но поскольку эти клетки обычно растут медленно, они не вызывают симптомов и не влияют на здоровье большинства мужчин», — объясняет Клиника Майо.
По данным медицинской платформы Medscape, метастатические симптомы рака предстательной железы включают потерю веса и потерю аппетита, боль в костях (с патологическим переломом или без него), боль и отек нижних конечностей, уремические симптомы.
Боль в нижних конечностях чаще всего возникает из-за ишиаса – боли, иррадиирующей по ходу седалищного нерва.
Обычно это связано с повреждением одного или нескольких нервов, которые начинаются в позвоночнике и проходят через ноги. Симптомы ишиаса обычно включают боль, онемение, слабость, мурашки по коже или покалывание в нижней части спины, ягодицах, ногах или ступнях.
Однако отек нижних конечностей также может служить визуальным признаком того, что раковые клетки препятствуют оттоку лимфатической жидкости.
«Это может привести к отекам ног, которые будут накапливаться в этой области», — объясняет Cancer Research UK.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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