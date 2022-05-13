Онкология: «жгучая боль при мочеиспускании» может сигнализировать о раке

38 Фото: pexels.com
Онкология: «жгучая боль при мочеиспускании» может сигнализировать о раке

Симптомы рака вульвы могут возникать при состояниях, отличных от рака. Но важно пройти обследование у своего врача общей практики, если вы считаете, что у вас есть какие-либо симптомы. 

Жгучая боль при мочеиспускании является ключевым признаком. Как и другие виды рака, рак вульвы легче лечить и вылечить, если он диагностирован на ранней стадии.

Другие признаки включают в себя:
  • Зуд, жжение или болезненность вульвы, которые не проходят
  • Шишка, отек или бородавчатый нарост на вульве
  • Утолщенные, приподнятые, красные, белые или темные пятна на коже вульвы
  • Кровотечение или кровянистые выделения из влагалища, не связанные с менструацией
  • Влагалищная боль
  • Болезненная или изъязвленная область на вульве
  • Родинка на вульве, которая меняет форму или цвет
  • Шишка в паху
Macmillan говорит:
«Многие люди стесняются говорить о подобных симптомах. Но всегда важно, чтобы их проверил ваш врач общей практики. Развитие рака вульвы может занять много лет. Обычно это начинается с предраковых клеток, которые медленно превращаются в раковые клетки в течение нескольких лет».

Cancer Research UK отмечает, что молочница является распространенной дрожжевой инфекцией, которая может поражать полость рта и кожу в разных частях тела.

Симптомы вагинальной молочницы могут быть похожи на рак вульвы и включают в себя:
  • Зуд и болезненность
  • Белые выделения
  • Боль при мочеиспускании или половом акте
"Стоит обратиться к врачу общей практики для проверки» и отмечается, что симптомы рака вульвы могут быть расплывчатыми, особенно на ранней стадии".


Ранее Медикфорум писал о вреде жира на животе.

Cancer Research UK

Здоровье

Крупнейшая в мире независимая организация по исследованию рака.

Теги : рак вульвы, онкология, симптомы рака