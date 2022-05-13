Онкология: «жгучая боль при мочеиспускании» может сигнализировать о раке
Симптомы рака вульвы могут возникать при состояниях, отличных от рака. Но важно пройти обследование у своего врача общей практики, если вы считаете, что у вас есть какие-либо симптомы.
Жгучая боль при мочеиспускании является ключевым признаком. Как и другие виды рака, рак вульвы легче лечить и вылечить, если он диагностирован на ранней стадии.
Другие признаки включают в себя:
- Зуд, жжение или болезненность вульвы, которые не проходят
- Шишка, отек или бородавчатый нарост на вульве
- Утолщенные, приподнятые, красные, белые или темные пятна на коже вульвы
- Кровотечение или кровянистые выделения из влагалища, не связанные с менструацией
- Влагалищная боль
- Болезненная или изъязвленная область на вульве
- Родинка на вульве, которая меняет форму или цвет
- Шишка в паху
«Многие люди стесняются говорить о подобных симптомах. Но всегда важно, чтобы их проверил ваш врач общей практики. Развитие рака вульвы может занять много лет. Обычно это начинается с предраковых клеток, которые медленно превращаются в раковые клетки в течение нескольких лет».
Cancer Research UK отмечает, что молочница является распространенной дрожжевой инфекцией, которая может поражать полость рта и кожу в разных частях тела.
Симптомы вагинальной молочницы могут быть похожи на рак вульвы и включают в себя:
- Зуд и болезненность
- Белые выделения
- Боль при мочеиспускании или половом акте
"Стоит обратиться к врачу общей практики для проверки» и отмечается, что симптомы рака вульвы могут быть расплывчатыми, особенно на ранней стадии".
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Cancer Research UK
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