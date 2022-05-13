Онкология: «жгучая боль при мочеиспускании» может сигнализировать о раке

Зуд, жжение или болезненность вульвы, которые не проходят

Шишка, отек или бородавчатый нарост на вульве

Утолщенные, приподнятые, красные, белые или темные пятна на коже вульвы

Кровотечение или кровянистые выделения из влагалища, не связанные с менструацией

Влагалищная боль

Болезненная или изъязвленная область на вульве

Родинка на вульве, которая меняет форму или цвет

Шишка в паху

«Многие люди стесняются говорить о подобных симптомах. Но всегда важно, чтобы их проверил ваш врач общей практики. Развитие рака вульвы может занять много лет. Обычно это начинается с предраковых клеток, которые медленно превращаются в раковые клетки в течение нескольких лет».

Зуд и болезненность

Белые выделения

Боль при мочеиспускании или половом акте

"Стоит обратиться к врачу общей практики для проверки» и отмечается, что симптомы рака вульвы могут быть расплывчатыми, особенно на ранней стадии".