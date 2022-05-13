Нужен ли суп в рационе ребенка?

«Вопросов к супу много. Во-первых, его состав и время варки. Овощи часто переварены, не соблюдается время варки для сохранения витаминов и минералов. Дополнительные ингредиенты в виде сливок, масла, сыра и так далее делают суп более сложно усвояемым», — говорит эксперт.

Долгое время нам твердили, что супы обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе. Мол, без регулярного употребления «первого» нормальное пищеварение невозможно. Однако сегодня диетологи и нутрициологи изменили свое мнение.Кроме того, стандартная порция супа обычно достаточно объемная, при этом ее калорийность небольшая. То есть блюдо занимает много места в желудке, не давая продолжительного чувства насыщения.К примеру, калорийность 100 г борща, приготовленного на курином бульоне, — 40-65 ккал, куриного картофельного супа — 40-55 ккал. Нутрициолог отмечает, что учитывая это, суп не может быть основным приемом пищи, а лишь только дополнением к нему.Суп создает мнимое и очень непродолжительное чувство сытости, в результате ребенок может с худшим аппетитом есть основное блюдо или даже отказываться от него. Целебных свойств для ЖКТ супы, в отличие от бульонов, тоже не имеет. Не стоит путать эти понятия.И все-таки не надо полностью убирать супы из детского питания. Отдайте предпочтение супу-пюре из сезонных овощей, приготовленному на бульоне. Небольшая порция такого супа перед основным приемом пищи будет служить дополнительным источником клетчатки.