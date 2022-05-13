Диабет приводит к кариесу и потере зубов
В нескольких исследованиях оценивалась взаимосвязь между диабетом 2 типа и потерей зубов, но результаты были противоречивыми. Кариес зубов чаще всего развивается у диабетиков, потому что глюкоза, циркулирующая в крови, поддерживает бактерии полости рта, которые выделяют деминерализующие кислоты. Согласно новым данным, это может увеличить риск потери зубов у диабетиков на 20 процентов.
Результаты получены в результате метаанализа 22 недавних обсервационных исследований, проведенных по всему миру. Исследователи отметили, что диабет увеличивает риск заболеваний полости рта из-за воспалительной реакции и косвенно из-за снижения выработки слюны из-за приема лекарств.
Старший автор анализа Абдолхалим Раджаби:
«Существуют различные известные осложнения диабета, которые учитываются при лечении и контроле, включая невропатию, нефропатию, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и заболевания почек. Однако хроническим осложнением этого заболевания, которое может быть менее заметным и менее ощутимым, является отсутствие зубов, что также может усугубить другие состояния».
Полученные данные подчеркивают необходимость для врачей обращать внимание на здоровье зубов пациентов с диабетом. Полости рта являются хорошо известным осложнением заболеваний полости рта, поскольку это состояние вызывает обезвоживание во рту.
«Диабет увеличивает риск заболеваний полости рта непосредственно из-за воспалительной реакции десен и косвенно из-за снижения выработки слюны из-за антидиабетических препаратов».
Эти осложнения обычно включают сухость во рту, кариес и заболевания пародонта, которые в тяжелых случаях могут привести к потере зубов.
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Абдолхалим Раджаби
Здоровье
Профессор эпидемиологии в Golestan University of Medical Sciences, Biostatistics and Epidemiology.
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