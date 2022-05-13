Диабет приводит к кариесу и потере зубов

«Существуют различные известные осложнения диабета, которые учитываются при лечении и контроле, включая невропатию, нефропатию, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и заболевания почек. Однако хроническим осложнением этого заболевания, которое может быть менее заметным и менее ощутимым, является отсутствие зубов, что также может усугубить другие состояния».

«Диабет увеличивает риск заболеваний полости рта непосредственно из-за воспалительной реакции десен и косвенно из-за снижения выработки слюны из-за антидиабетических препаратов».