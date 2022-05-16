Удалять или спасать больной зуб?

«Точно удаляем, когда диагностируем перелом корня. Это самая частая причина удаления „мертвых“ зубов, не покрытых коронкой. Однозначно удаляем в случае застарелой перфорации. Это искусственная дырка в корне зуба, ее случайно делает врач в процессе лечения», — рассказывает эксперт.

Вырывать зубы хотя бы раз в жизни приходилось почти каждому из нас. Процедура болезненная, неприятная, но порой действительно неизбежная. Часто это случается из-за страха пациента перед посещением стоматологического кабинета.В результате болезнь, которую можно было легко предотвратить или вылечить при условии своевременного обращения, доходит до критической стадии.Между тем, стоматологи советуют не спешить с удалением зубов. Возможно, больной зуб еще можно спасти.Расстаться с зубом без сожаления доктор рекомендует и в том случае, если кариес начал разъедать уже корень. Также показанием к удалению является разрушение кости вокруг зуба, часто это случается из-за пародонтита.В остальных случаях решение принимается индивидуально в каждой ситуации. Иногда есть смысл сражаться за сохранение зуба до последнего. Ведь новые, увы, уже не вырастут.