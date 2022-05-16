Удалять или спасать больной зуб?

139 Фото: pixabay
больной зуб

Врач-стоматолог Антон Хмаренко объяснил, в каких случаях нужно удалять зуб, поскольку спасти его уже практически невозможно.

Вырывать зубы хотя бы раз в жизни приходилось почти каждому из нас. Процедура болезненная, неприятная, но порой действительно неизбежная. Часто это случается из-за страха пациента перед посещением стоматологического кабинета.

В результате болезнь, которую можно было легко предотвратить или вылечить при условии своевременного обращения, доходит до критической стадии. 

Между тем, стоматологи советуют не спешить с удалением зубов. Возможно, больной зуб еще можно спасти.

«Точно удаляем, когда диагностируем перелом корня. Это самая частая причина удаления „мертвых“ зубов, не покрытых коронкой. Однозначно удаляем в случае застарелой перфорации. Это искусственная дырка в корне зуба, ее случайно делает врач в процессе лечения», — рассказывает эксперт. 

Расстаться с зубом без сожаления доктор рекомендует и в том случае, если кариес начал разъедать уже корень. Также показанием к удалению является разрушение кости вокруг зуба, часто это случается из-за пародонтита.

В остальных случаях решение принимается индивидуально в каждой ситуации. Иногда есть смысл сражаться за сохранение зуба до последнего. Ведь новые, увы, уже не вырастут.
Антон Хмаренко
Антон Хмаренко
Здоровье
Врач-стоматолог
Теги : Антон Хмаренко, удаление зуба, зубы