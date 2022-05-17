Дефицит витамина B12: врач предупреждает о «необратимых последствиях»
Дефицит витамина В12 способствует нарушениям, которые могут оказаться необратимыми, если их не лечить, – об этом предупреждает доктор Сара Каят.
Витамин В12 необходим организму для образования нервов и поддержания функций центральной нервной системы, его негативно влияет на неврологическое здоровье. Человеку в среднем нужно получать 2,4 мкг витамина ежедневно, тело не способно синтезировать данное вещество самостоятельно. Источником В12 являются продукты питания или пищевые добавки.
Врач Сара Каят рассказала в интервью, что многие люди могут иметь умеренный дефицит B12 в течение многих лет без каких-либо явных симптомов. Будучи нелечеными, последствия этого дефицита могут ухудшиться и в конечном итоге привести к необратимому повреждению нервной системы.
«Дефицит витамина B12 может вызывать различные проблемы со здоровьем, и некоторые могут быть необратимыми, если их не лечить. Например, его недостаток приводит к анемии – важно, чтобы она выявлялась и лечилась как можно скорее», - заметила медик.
Доктор Каят рекомендует обращаться к врачу, если возникает проблема дефицита В12. Наиболее точным способом определить его наличие является анализ крови. Говоря о возможных внешних симптомах, специалист посоветовала обращать внимание на усталость, одышку и чувство слабости.
«Существует ряд признаков, которыми тело предупреждает о недостатке важного вещества, – это онемение или покалывание на разных участках, депрессия, нарушения зрения, боли и воспаление во рту», - перечислила Сара Каят.
Негативные симптомы могут постепенно ухудшаться, и все они требуют консультации с терапевтом – вызывать их способен не только дефицит витамина В12, но и другие нарушения, специалист должен это выяснить.
Также медик напомнила, что пищевые источники витамина – это продукты животного происхождения, в том числе мясо, молоко и молочные изделия, яйца, некоторая рыба.
Ранее портал MedikForum.ru писал о серьезных симптомах, связанных с камнями в желчном пузыре.
Сара Каят (Sara Kayat)
Здоровье
врач-терапевт в NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании)
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