Дефицит витамина B12: врач предупреждает о «необратимых последствиях»

«Дефицит витамина B12 может вызывать различные проблемы со здоровьем, и некоторые могут быть необратимыми, если их не лечить. Например, его недостаток приводит к анемии – важно, чтобы она выявлялась и лечилась как можно скорее», - заметила медик.

«Существует ряд признаков, которыми тело предупреждает о недостатке важного вещества, – это онемение или покалывание на разных участках, депрессия, нарушения зрения, боли и воспаление во рту», - перечислила Сара Каят.