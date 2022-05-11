Дефицит витамина B12: врач Каят рассказала о менее известных симптомах - от парестезии до глоссита

«Общие симптомы включают усталость, одышку и чувство слабости. Однако есть ряд менее известных признаков».

Парестезия

Глоссит

«Язык обычно покрыт крошечными розовато-белыми бугорками (сосочками), которые на самом деле представляют собой короткие тонкие волосовидные выросты. При географическом языке пятна на поверхности языка лишены сосочков и выглядят как гладкие красные островки, часто со слегка приподнятыми краями».

Депрессия

Нарушение зрения

«Если вы страдаете от любого из этих признаков, важно проконсультироваться с врачом общей практики, поскольку существует ряд различных состояний, которые могут вызывать подобные симптомы. Вероятно, ваш лечащий врач предложит сделать анализ крови, чтобы определить уровень витамина B12».