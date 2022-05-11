Дефицит витамина B12: врач Каят рассказала о менее известных симптомах - от парестезии до глоссита
Витамин B12 играет роль во многих задачах в вашем организме, начиная от заботы о функции вашей центральной нервной системы и заканчивая поддержанием здоровья ваших клеток крови. Вот почему нехватка этого витамина может поразить в самых разных местах. От парестезии до глоссита доктор Сара Каят объяснила, как это обнаружить.
«Общие симптомы включают усталость, одышку и чувство слабости. Однако есть ряд менее известных признаков».
Два признака, описанные доктором, известны как парестезия и глоссит.
Парестезия
Этот симптом более известен как покалывание, поясняет NHS. В то время как многие люди время от времени получают булавки и иглы, служба здравоохранения советует обратиться к врачу общей практики, если они стали распространенной проблемой. Это связано с тем, что этот признак может указывать на основные проблемы, включая дефицит витамина B12.
Гарвардская медицинская школа также сообщает, что вы можете испытывать странные ощущения, онемение или покалывание в руках, ногах или ступнях.
Глоссит
Этот симптом витамина B12, также известный как географический язык, возникает во рту. Глоссит представляет собой воспаление поверхности языка, которое «безвредно».
«Язык обычно покрыт крошечными розовато-белыми бугорками (сосочками), которые на самом деле представляют собой короткие тонкие волосовидные выросты. При географическом языке пятна на поверхности языка лишены сосочков и выглядят как гладкие красные островки, часто со слегка приподнятыми краями».
Этот симптом проявляется в 25% случаев.
Врач добавила, что к другим менее известным симптомам дефицита B12 относятся:
- Депрессия
- Нарушение зрения
«Если вы страдаете от любого из этих признаков, важно проконсультироваться с врачом общей практики, поскольку существует ряд различных состояний, которые могут вызывать подобные симптомы. Вероятно, ваш лечащий врач предложит сделать анализ крови, чтобы определить уровень витамина B12».
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Сара Каят (Sara Kayat)
Здоровье
Практикующий врач общей практики Национальной службы здравоохранения в медицинском центре Gray's Inn.
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