Тяга к сладкому и другим продуктам – что это означает: объясняет врач

«Если вместе с желанием употреблять мясо снижаются работоспособность, выносливость и появляется общая вялость, следует обратиться к врачу».

По словам врача, она может означать, что организм испытывает нехватку магния. Мирошников посоветовал восполнять содержание важного минерала орехами, а не сладостями – например, много магния содержится в миндале.Эксперт пояснил , что тяга к булочкам и печенью может сигнализировать о дефиците хрома, который участвует в процессе обеспечения мышц глюкозой. При его недостатке мышцы перестают получать нужный объем глюкозы, и чтобы быстро решить эту проблему, тело обостряет желание есть продукты, способные быстро обеспечить ею.Мирошников заметил, что повышенный аппетит в отношении соленых продуктов является одним из признаков снижения уровня натрия. Повышенный натрий – это плохо: он служит триггером отеков и повышения артериального давления. Но и его недостаток плохо сказывается на здоровье, поскольку натрий участвует в важных физиологических процессах.Врач объяснил, что такая тяга может означать нехватку железа.Точно диагностировать дефицит железа позволяет анализ крови.Медик заявил, что тягой к острым закускам иногда проявляются патологии щитовидной железы, в частности, снижение ее активности. Чтобы убедиться, так ли это, следует сдать анализ на гормоны.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких показателях артериального давления нужно обращаться к врачу.