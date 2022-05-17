Тяга к сладкому и другим продуктам – что это означает: объясняет врач
Нутрициолог Александр Мирошников объяснил в интервью, что зачастую тягу к определенной пище провоцирует недостаток конкретных питательных веществ – натрия, хрома, магния, железа.
Тяга к сладкому. По словам врача, она может означать, что организм испытывает нехватку магния. Мирошников посоветовал восполнять содержание важного минерала орехами, а не сладостями – например, много магния содержится в миндале.
… к выпечке. Эксперт пояснил, что тяга к булочкам и печенью может сигнализировать о дефиците хрома, который участвует в процессе обеспечения мышц глюкозой. При его недостатке мышцы перестают получать нужный объем глюкозы, и чтобы быстро решить эту проблему, тело обостряет желание есть продукты, способные быстро обеспечить ею.
… к соленому. Мирошников заметил, что повышенный аппетит в отношении соленых продуктов является одним из признаков снижения уровня натрия. Повышенный натрий – это плохо: он служит триггером отеков и повышения артериального давления. Но и его недостаток плохо сказывается на здоровье, поскольку натрий участвует в важных физиологических процессах.
… к мясу. Врач объяснил, что такая тяга может означать нехватку железа.
«Если вместе с желанием употреблять мясо снижаются работоспособность, выносливость и появляется общая вялость, следует обратиться к врачу».
Точно диагностировать дефицит железа позволяет анализ крови.
… к острому. Медик заявил, что тягой к острым закускам иногда проявляются патологии щитовидной железы, в частности, снижение ее активности. Чтобы убедиться, так ли это, следует сдать анализ на гормоны.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких показателях артериального давления нужно обращаться к врачу.
Александр Мирошников
Здоровье
нутрициолог, кандидат биологических наук
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