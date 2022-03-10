Рак поджелудочной: фармацевт называет ранние признаки, на которые часто не обращают внимания
Некоторые предупреждающие признаки рака поджелудочной железы «имеют тенденцию игнорироваться», утверждает фармацевт Джулия Геррини.
Поджелудочная железа выполняет различные функции: от помощи в переваривании пищи до выработки гормонов, таких как инсулин. Когда возникает рак поджелудочной , пострадавший человек может долго не испытывать каких-то очевидных симптомов – признаки часто проявляются на стадии запущенной болезни.
Тем не менее, существуют некоторые ранние признаки, которые требуют обращения к врачу общей практики, – об этом рассказала в интервью фармацевт Джулия Геррини.
«Когда дело доходит до рака поджелудочной железы, многие случаи не диагностируются до наступления поздних стадий болезни, поскольку симптомы часто бывают недостаточно ясными и могут приниматься за что-то совершенно другое – поэтому их нередко игнорируют», - сообщила фармацевт.
Признаки, которые могут быть ошибочно приняты за что-то другое, включают в себя
- Боль в животе (особенно в верхней части живота).
- Боль в спине.
- Когда дело доходит до боли в животе и спине, то в случае рака она может ухудшаться, когда человек ест или лежит. При этом наклон тела вперед приносит явное облегчение.
- Расстройство желудка.
- Необъяснимая потеря веса.
- Изменение режима работы кишечника (например, диарея или запор).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими «пищеварительными симптомами» может проявляться рак.
Джулия Геррини (Giulia Guerrini)
Здоровье
фармацевт
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