Рак поджелудочной: фармацевт называет ранние признаки, на которые часто не обращают внимания

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посещение туалета

Некоторые предупреждающие признаки рака поджелудочной железы «имеют тенденцию игнорироваться», утверждает фармацевт Джулия Геррини.

Поджелудочная железа выполняет различные функции: от помощи в переваривании пищи до выработки гормонов, таких как инсулин. Когда возникает рак поджелудочной , пострадавший человек может долго не испытывать каких-то очевидных симптомов – признаки часто проявляются на стадии запущенной болезни.

Тем не менее, существуют некоторые ранние признаки, которые требуют обращения к врачу общей практики, – об этом рассказала в интервью фармацевт Джулия Геррини.

«Когда дело доходит до рака поджелудочной железы, многие случаи не диагностируются до наступления поздних стадий болезни, поскольку симптомы часто бывают недостаточно ясными и могут приниматься за что-то совершенно другое – поэтому их нередко игнорируют», - сообщила фармацевт.

Признаки, которые могут быть ошибочно приняты за что-то другое, включают в себя
  • Боль в животе (особенно в верхней части живота).
  • Боль в спине.
  • Когда дело доходит до боли в животе и спине, то в случае рака она может ухудшаться, когда человек ест или лежит. При этом наклон тела вперед приносит явное облегчение.
  • Расстройство желудка.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Изменение режима работы кишечника (например, диарея или запор).
Помимо этих симптомов, добавляет Геррини, есть и «более серьезные»: это потеря аппетита, желтуха, тошнота. Данные симптомы могут сопровождаться зудом кожи, более темной мочой и бледным стулом. Эксперт рекомендует:  если у вас в течение более двух дней держится необъяснимое недомогание, наблюдается стойкая многодневная диарея или какие-либо другие симптомы, которые вы не можете объяснить, обратитесь к врачу и расскажите об этом.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими «пищеварительными симптомами» может проявляться рак.
Джулия Геррини (Giulia Guerrini)
Джулия Геррини (Giulia Guerrini)
Здоровье
фармацевт
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