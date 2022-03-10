Рак поджелудочной: фармацевт называет ранние признаки, на которые часто не обращают внимания

«Когда дело доходит до рака поджелудочной железы, многие случаи не диагностируются до наступления поздних стадий болезни, поскольку симптомы часто бывают недостаточно ясными и могут приниматься за что-то совершенно другое – поэтому их нередко игнорируют», - сообщила фармацевт.

Боль в животе (особенно в верхней части живота).

Боль в спине.

Когда дело доходит до боли в животе и спине, то в случае рака она может ухудшаться, когда человек ест или лежит. При этом наклон тела вперед приносит явное облегчение.

Расстройство желудка.

Необъяснимая потеря веса.

Изменение режима работы кишечника (например, диарея или запор).