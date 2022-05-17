Язва желудка у детей: как предотвратить и как лечить?

«Язва — это хроническое заболевание ЖКТ, которое повреждает слизистую желудка и следующего за ним отдела кишечника. Есть распространенный миф, что причиной язвы является исключительно неправильное питание. Но это не совсем так», — говорит эксперт.

В последние годы от язвы желудка страдают не только взрослые. Все чаще ее жертвами становятся и дети, причем даже дошкольного возраста.Некоторые дети предрасположены к такой патологии, и здесь мы имеем дело с наследственностью. Усугубить этот фактор может попадание в организм бактерии Хеликобактер. Это может случится, как в результате близкого общения, так и через использование общей посуды.Безусловно, огромную роль играет и питание. Если постоянно кормить организм фаст-фудом и чипсами (дети их очень любят), язва также может развиться.Иногда механизм болезни запускается на фоне сильного стресса. Но стресс — это только триггер. В любом случае предшествовать ему будут и другие симптомы: дискомфорт в кишечнике, рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод).Непосредственно сама язва проявляется более острыми и болезненными ощущениями: тошнота, рвота, изжога, боль в желудке, отсутствие аппетита.Если вовремя не реагировать на эти сигналы, ребенок будет худеть, со временем будет ухудшаться состояние всего организма. Поэтому при появлении тревожных симптомов обязательно обратитесь за консультацией к специалисту. Иначе в большинстве случаев придется столкнуться с серьезными осложнениями.Для профилактики нужно контролировать режим питания школьника, минимизировать фаст-фуд и другую вредную еду (сладкая газировка, чипсы, избыток сладкого).