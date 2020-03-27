5 натуральных средств лечения язвы желудка
Язва желудка - довольно болезненное состояние, нарушающее нормальную жизнь человека. Помимо лекарств и терапевтических процедур существуют натуральные средства борьбы с этим явлением.
Пробиотики. Эти продукты питания уменьшают количество бактерий, которые усиливают симптоматику язвы. Пробиотики ускоряют процессы заживления и избавляют от некоторых неприятных симптомов.
Имбирь. Может лечить расстройства желудка и системы пищеварения вроде запоров, вздутий и гастритов. Имбирь также предотвращает язву, вызванную приемом обезболивающих.
Фрукты. Содержит флавоноиды полифенолы. Они помогает в борьбе с язвой желудка. Также эффективны при целом ряде других пищеварительных расстройств, включая спазмы и диарею.
Мёд. Мёд обладает противомикробным воздействием, он лечит язвы. Употребляйте его в ежедневном режиме или добавляете в чай.
Куркума. Эта желтая специя содержит компонент под названием куркумин, имеющий противовоспалительное и антиоксидантное воздействие. Совместно это предотвращает формирование язвы желудка, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий