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5 натуральных средств лечения язвы желудка

Язва желудка

Язва желудка - довольно болезненное состояние, нарушающее нормальную жизнь человека. Помимо лекарств и терапевтических процедур существуют натуральные средства борьбы с этим явлением.

Пробиотики. Эти продукты питания уменьшают количество бактерий, которые усиливают симптоматику язвы. Пробиотики ускоряют процессы заживления и избавляют от некоторых неприятных симптомов.

Имбирь. Может лечить расстройства желудка и системы пищеварения вроде запоров, вздутий и гастритов. Имбирь также предотвращает язву, вызванную приемом обезболивающих.

Фрукты. Содержит флавоноиды полифенолы. Они помогает в борьбе с язвой желудка. Также эффективны при целом ряде других пищеварительных расстройств, включая спазмы и диарею.

Мёд. Мёд обладает противомикробным воздействием, он лечит язвы. Употребляйте его в ежедневном режиме или добавляете в чай.

Куркума. Эта желтая специя содержит компонент под названием куркумин, имеющий противовоспалительное и антиоксидантное воздействие. Совместно это предотвращает формирование язвы желудка, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : язва желудка, натуральные средства
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