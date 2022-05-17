Врач Мясников рассказал, как могут пострадать почки из-за приема лекарств
Известный российский врач предупреждает, что почки могут пострадать даже из-за приема хорошо известных, распространенных и «невинных» лекарств.
Врач Александр Мясников напомнил россиянам, что почки являются фильтрующим органом – через них как через фильтр проходят в том числе все те компоненты, которые возникают в процессе усвоения и расщепления лекарств в организме. Медик заметил, что абсолютно безопасных медикаментов в этом плане не существует –
«на почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги».
Из популярных и широко используемых средств доктор Мяснпков выделил анальгетики, противовоспалительные медикаменты. Эти препараты применяются в быту повсеместно, но, выпивая ту же таблетку от головной боли, мало кто думает, как это скажется на почках.
«Прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов способствует почечной недостаточности», - заявил Мясников.
Врач посоветовал людям, которым приходится регулярно принимать лекарства (как и тем, кто прошел длительный период лекарственной терапии), проверять состояние своих почек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие отеки указывают на проблемы со здоровьем.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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