Ожирение печени: врач называет 5 ключевых симптомов
Статистически примерно у каждого четвертого взрослого человека печень увеличена из-за жировых отложений, но многие даже не подозревают, что их орган нездоров.
Проблемы с печенью часто остаются незамеченными в течение длительного времени – до тех пор, пока не возникнет очень серьезная патология, потенциально опасная для жизни. Об этом напомнил в интервью немецкий врач-диетолог Йорн Класен, который также назвал несколько ключевых признаков того, что самый крупный орган человеческого тела подвергся ожирению.
Вот на что врач призывает обращать самое пристальное внимание.
Ощущение давления. На ранних стадиях ожирение печени практически незаметно. Однако, увеличение органа все же может ощущаться людьми – просто не напрямую, а опосредованно через капсулу печени. Капсула – это наружное покрытие печени, похожее на соединительную ткань, и оно имеет чувствительные нервные окончания. Благодаря им, когда печень становится увеличенной, человек ощущает некоторый дискомфорт, давление, распирание в верхней правой части живота. Также при этом могут возникать метеоризм, диарея.
Потеря аппетита. По словам врача, основными причинами ожирения печени является нездоровый рацион в сочетании с отсутствием физических упражнений. Когда печень теряет здоровье, симптомами, по которым можно выявить опасные изменения, являются тошнота и потеря.
Усталость. Нарушения сна, быстрая утомляемость, отсутствие прежней энергии, проблемы с концентрацией внимания, падение рабочей производительности – такие симптомы возникают и при многих других заболеваниях, а не только когда поражается печень. Тем не менее, говорит медик, беспричинная усталость часто является «криком печени» о плохом состоянии. С этим симптомом нужно обязательно обращаться к специалистам.
Печеночные звездочки. Сосудистые звездочки, которые возникают в основном на голове, шее, груди или руках – это тоже симптом, требующий повышенного внимания. Такие признаки, говорит эксперт, вызываются вазоактивными веществами, которые появляются при заболевании печени.
Изменение цвета глаз, стула и мочи. Пожелтение глазных белков – один из самых тревожных симптомов: оно может указывать на острый вирусный гепатит или цирроз печени, который может развиться у человека как последствие ожирения печени. За такую желтуху отвечает пигмент билирубин, который вырабатывается при разрушении эритроцитов и при нормально функционирующей печени своевременно выводится из организма.
Также необходимо обязательно обратиться к врачу, ваш стул стал бесцветным или приобрел цвет глины, а моча – наоборот, потемнела.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на опасные последствия камней в желчном пузыре.
Йорн Класен (Joern Klasen)
Здоровье
врач-диетолог, медицинский писатель
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