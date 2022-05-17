Прерывистое голодание снижает риск болезней сердца у пожилых людей, переживших рак

«Это тщательно спланированное, хорошо выполненное технико-экономическое обоснование одной группы порождает важные гипотезы и вопросы о роли ограниченного во времени приема пищи в отношении выживших после рака», — сказала Бонни Ки, доктор медицинских наук, MSCE, главный редактор JACC: CardioOncology.

«Мы с нетерпением ждем, когда исследования с использованием практических вмешательств в образ жизни продолжат развиваться и продвигаться вперед, чтобы улучшить жизнь наших пациентов и выживших».