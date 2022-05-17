Прерывистое голодание снижает риск болезней сердца у пожилых людей, переживших рак
Согласно новому исследованию пожилые люди, пережившие рак молочной железы, с кардиометаболическими факторами риска, которые ограничивали прием пищи до восьми часов в будний день с последующим 16-часовым голоданием, снизили риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) через несколько недель.
Авторы изучили 22 человека с индексом массы тела, которые были классифицированы как избыточный вес или ожирение (> 25 кг/м 2 ), прошли кардиотоксическое лечение (антрациклины, широко используемый химиотерапевтический препарат) в течение последних одного-шести лет и были средний возраст 66 лет.
В течение восьми недель участникам разрешалось свободно питаться с 12 до 8 часов вечера по будням и в любое время по выходным. В нерабочее время участников просили употреблять только воду, черный кофе или черный чай. Используя систему оценки Канадского общества сердечно-сосудистых заболеваний для расчета 10-летней шкалы риска Framingham, авторы обнаружили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился с 10,9% до 8,6% в конце испытательного периода.
«Это тщательно спланированное, хорошо выполненное технико-экономическое обоснование одной группы порождает важные гипотезы и вопросы о роли ограниченного во времени приема пищи в отношении выживших после рака», — сказала Бонни Ки, доктор медицинских наук, MSCE, главный редактор JACC: CardioOncology.
Например, на чем основана межиндивидуальная вариация реакции на ограниченное по времени питание по шкале Framingham Risk Score, и поможет ли это выявить пациентов, которые с наибольшей вероятностью выиграют от этой стратегии? Как качество диеты влияет на эти результаты?
«Мы с нетерпением ждем, когда исследования с использованием практических вмешательств в образ жизни продолжат развиваться и продвигаться вперед, чтобы улучшить жизнь наших пациентов и выживших».
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Бонни Ки
Здоровье
Доктор медицинских наук, MSCE, главный редактор JACC: CardioOncology.
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