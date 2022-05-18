Высокий уровень холестерина: ваши ноги могут содержать ключи к признакам закупорки артерий

«Люди с плохим кровообращением или повреждением нервов в ногах, такие как диабетики, перенесшие инсульт или люди с заболеванием периферических артерий, больше подвержены риску молоткообразной деформации стопы, чем население в целом. Женщины более склонны к молоткообразным пальцам, чем мужчины, по-видимому, потому, что они носят менее удобную обувь с меньшими пальцами. Другие факторы риска для молоткообразных пальцев включают пожилой возраст и наличие второго пальца на ноге длиннее большого».

«Когда внутренняя часть вашей обуви трется о молоткообразный палец, могут образовываться мозоли, волдыри или мозоли», — объясняет семейный врач.