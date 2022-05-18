Высокий уровень холестерина: ваши ноги могут содержать ключи к признакам закупорки артерий
Высокие концентрации холестерина в кровотоке наносят ущерб артериям, оставляя мусор на их стенках. Поскольку нарост вызывает сужение проходов, циркуляция начинает препятствовать. Конечным результатом этого является недостаток кислорода, достигающего рук и ног, что повышает вероятность осложнений, таких как "молоткообразные пальцы".
При отсутствии лечения это состояние может привести к дальнейшим осложнениям, таким как повреждение нерва.
По данным клиники Кливленда, болезнь периферических артерий представляет собой накопление холестерина и бляшек в артериях, ведущих к конечностям. Это состояние является ключевым фактором многих осложнений в ногах и ступнях, которые могут ограничивать ходьбу и другие виды деятельности. Одним из менее известных осложнений ЗПА является молоткообразная деформация пальцев стопы.
«Люди с плохим кровообращением или повреждением нервов в ногах, такие как диабетики, перенесшие инсульт или люди с заболеванием периферических артерий, больше подвержены риску молоткообразной деформации стопы, чем население в целом. Женщины более склонны к молоткообразным пальцам, чем мужчины, по-видимому, потому, что они носят менее удобную обувь с меньшими пальцами. Другие факторы риска для молоткообразных пальцев включают пожилой возраст и наличие второго пальца на ноге длиннее большого».
Молоткообразный палец — это название, данное пальцу ноги, который согнут вверх в среднем суставе. Это может вызвать боль, отек, покраснение и скованность в пораженном пальце ноги, обычно в пальце рядом с большим пальцем.
Начальные этапы цифры, как правило, можно выпрямить, но со временем это может стать труднее.
«Когда внутренняя часть вашей обуви трется о молоткообразный палец, могут образовываться мозоли, волдыри или мозоли», — объясняет семейный врач.
Фактически, деформация, также известная как молоткообразный палец, обычно развивается, когда форма обуви изменяет структуру стопы. Однако травма и некоторые болезненные процессы, такие как ЗПА, также могут способствовать его развитию.
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Cleveland Clinic
Здоровье
Крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд.
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