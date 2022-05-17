Высокий уровень холестерина может вызвать два неприятных изменения ногтей на ногах

«Простые деформации стопы, молоткообразные пальцы, костные выступы или дерматологические состояния, такие как вросшие или утолщенные грибковые ногти, часто становятся более серьезными проблемами при наличии ЗПА. Поскольку ноги и ступни человека с ЗПА не имеют нормального кровотока и поскольку кровь необходима для заживления, кажущиеся незначительными проблемы, волдыри, могут привести к серьезным осложнениям», - говорят в Клинике Майо.

При заболевании периферических артерий конечности не получают достаточного количества крови, чтобы удовлетворить потребности. Ноги особенно восприимчивы к этому заболеванию, потому что им требуется больше кислорода из-за физических нагрузок.Некоторые из первых признаков того, что они не получают достаточно, включают изменение цвета или температуры конечностей или дальнейшие осложнения в ногтях на ногах.Деформации пальцев ног, такие как утолщенные грибковые ногти и вросшие ногти, также имеют тенденцию подчеркиваться у таких людей.По этой причине затрудненный кровоток может подвергнуть людей риску заражения и ампутации в тяжелых случаях. Поэтому исследователи считают, что необходимо приложить усилия, чтобы определить, страдает ли пациент ЗПА, прежде чем проводить операцию по поводу любого из вышеупомянутых осложнений.Замедление роста ногтей является еще одним распространенным признаком ЗПА, который имеет тенденцию коррелировать со снижением пульса на ногах. Иногда пациенты замечают изменение цвета кожи на стопах, что также является следствием ограничения кровотока.Ранее Медикфорум писал о симптоме высокого холестерина.