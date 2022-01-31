Высокий холестерин: признак в ваших ногах, указывающий на скопление бляшек в артериях

«Высокий уровень ЛПНП или плохого холестерина может привести к образованию бляшек в артериях и ограничению кровотока. Это состояние является известным фактором риска ряда опасных для здоровья явлений, включая сердечный приступ и инсульт».

«Точно так же, как нездоровый уровень холестерина ЛПНП может постепенно блокировать артерии сердца бляшками, то же самое может происходить в ногах или других частях тела. Это сужение часто развивается бессимптомно, что делает осведомленность о факторах риска еще более важной».

«Иногда появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы отдыхаете. Обе ноги часто поражаются одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге».

Онемение или слабость в ногах

Ломкие, медленно растущие ногти

Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают

Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение

Блестящая кожа

У мужчин эректильная дисфункция

Мышцы ног истощаются