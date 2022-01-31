Высокий холестерин: признак в ваших ногах, указывающий на скопление бляшек в артериях
Высокий уровень холестерина может увеличить риск заболевания периферических артерий (PAD). Это состояние обычно вызвано накоплением жировых отложений, которые состоят из холестерина и «других отходов».
Cardiovascular Institute of the South (CIS) отмечает:
«Высокий уровень ЛПНП или плохого холестерина может привести к образованию бляшек в артериях и ограничению кровотока. Это состояние является известным фактором риска ряда опасных для здоровья явлений, включая сердечный приступ и инсульт».
Высокий уровень холестерина требует от пациентов «особенной осторожности» и осведомленности о любых возможных изменениях в их здоровье. ЗПА — это сужение артерий за пределами сердца, которое «может возникать в животе, руках и чаще всего в ногах».
«Точно так же, как нездоровый уровень холестерина ЛПНП может постепенно блокировать артерии сердца бляшками, то же самое может происходить в ногах или других частях тела. Это сужение часто развивается бессимптомно, что делает осведомленность о факторах риска еще более важной».
Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения.
Многие люди с ЗПА не имеют симптомов, хотя одним из признаков является «выпадение волос на ногах и ступнях».
«Иногда появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы отдыхаете. Обе ноги часто поражаются одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге».
Другие симптомы ЗПА могут включать:
- Онемение или слабость в ногах
- Ломкие, медленно растущие ногти
- Язвы (открытые язвы) на ступнях и голенях, которые не заживают
- Изменение цвета кожи на ногах, например, побледнение или посинение
- Блестящая кожа
- У мужчин эректильная дисфункция
- Мышцы ног истощаются
Cardiovascular Institute of the South (CIS)
Здоровье
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