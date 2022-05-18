Опухоли сердца: признаки того, что его ткань начинает разрастаться
Опухоли, возникающие в сердце, часто бывают доброкачественными – однако есть и злокачественные формы, означающие развитие рака.
Медики констатируют, что опухоли могут развиваться практически в любой части тела – и сердце не исключение. Возникновение опухолевых новообразований означает, что клетки тела начинают бесконтрольно делиться, и ткань пораженного органа разрастается. Статистически у мужчин чаще возникают опухоли предстательной железы, легких и толстой кишки, у женщин – опухоли молочной железы, затем толстой кишки и легких.
Что касается сердца, появление опухолей этого органа является достаточно редким явлением, но, тем не менее, новообразования могут возникать и в нем. Часть их является злокачественной по своей природе, то есть, речь в этом случае идет о раке сердца.
Виды опухолей сердца. По данным Университетской больницы Йены, в сердечной мышце могут появляться миксомы и фиброэластомы, которые в основном являются доброкачественными. Другие виды опухолей сердца – липомы и рабдомиомы – также относятся к доброкачественным.
В свою очередь, рабдомиосаркомы и ангиосаркомы считаются чрезвычайно злокачественными образованиями, но и встречаются они очень редко.
Упомянутые выше опухоли возникают непосредственно в сердце. Более частые случаи – это раковые опухоли сердца, возникающие в результате метастазирования злокачественных новообразований из других органов. Например, в сердце через кровь или лимфу могут проникать раковые клетки из опухолей молочных желез или легких.
Рак сердца: симптомы. У пациентов с опухолями сердца обычно наблюдаются неспецифические симптомы, которые в значительной степени зависят от локализации образований.
В частности, на рак сердца могут указывать следующие признаки.
- Снижение активности, производительности.
- Одышка.
- Боль и стеснение в груди.
- Отек нижних конечностей.
- Внезапное начало сердечной недостаточности.
- Аномальные сердечные ритмы, вызывающие учащенное сердцебиение, слабость или обмороки.
- Боли в позвоночнике.
- Проблемы с дыханием.
- Кашель с кровью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут указывать на рак желудка.
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