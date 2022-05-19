Статины могут защитить от депрессии

«Мы знаем, что снижение негативных эмоциональных предубеждений может быть важно для лечения депрессии, — рассказывает доктор Гиллеспи. — Наши результаты важны, поскольку они доказывают, что статины могут обеспечивать защиту от депрессии».

Статины — препараты для снижения уровня холестерина используются десятками миллионов человек по назначению врачей. Они помогают предотвращать инфаркты и инсульты. Но некоторые исследования показывают, что у этих препаратов могут быть дополнительные преимущества. В новой работе ученые изучили влияние статинов на эмоциональную предвзятость, маркер риска депрессии. Исследование опубликовано в журнале Biological Psychiatry.Ученые под руководством Эми Гиллеспи, доктора Оксфордского университета, провели наблюдательное онлайн-исследование в разгар пандемии COVID-19, когда глобальный уровень стресса увеличился, а частотность психических расстройств возросла. Более 2 000 участников записали информацию о текущих психических симптомах, лекарствах, которые они принимают, и других факторах образа жизни. Они также выполняли когнитивные задачи, предназначенные для оценки памяти, системы вознаграждения и обработки эмоций, которые связаны с предрасположенностью к депрессии. Одно задание требовало от участников определить эмоциональные выражения лиц, которые отображали различную степень страха, счастья, печали, отвращения, гнева.Подавляющее большинство испытуемых (84 %) не принимали никаких лекарств данного класса, но небольшая группа принимала только статины (4 %), только антигипертензивные препараты другого класса (6 %) или и то, и другое (5 %). Участники, принимавшие статины, с меньшей вероятностью узнавали испуганные или сердитые лица и с большей вероятностью сообщали о них как о положительных, что указывало на то, что у них уменьшилась негативная эмоциональная предвзятость.Доктор Гиллеспи отмечает, что прием статинов был связан со значительно более низкими уровнями негативных эмоциональных предубеждений при интерпретации выражений лица; этого не наблюдалось с другими классами лекарств.Ранее ученые рассказали, как нельзя употреблять ибупрофен