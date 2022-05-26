Статины могут защитить от депрессии

«Ученые обнаружили, что прием статинов был связан со значительно более низким уровнем негативных эмоциональных предубеждений при интерпретации выражений лица; этого не наблюдалось с другими лекарствами, такими как лекарства от кровяного давления. Снижение эмоциональной предвзятости может быть важно для лечения депрессии. Результаты важны, поскольку они доказывают, что статины могут обеспечивать защиту от депрессии».

Исследование предполагает, что статины могут влиять на эмоциональное состояние.Однако, хотя ученые определили статины как потенциальное средство от депрессии, они не знают, что заставляет статины оказывать такой эффект.Новые данные повышают «возможность того, что некоторые из положительных эффектов статинов на здоровье могут быть опосредованы воздействием этих препаратов на мозг, который способствует эмоциональной устойчивости.Ранее Медикфорум писал о том, как убрать пивной живот.