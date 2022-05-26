Статины могут защитить от депрессии
Статины являются широко используемыми препаратами для лечения холестерина. Их обычно назначают после того, как традиционные изменения образа жизни, такие как улучшение диеты, регулярные физические упражнения, отказ от курения и снижение потребления алкоголя, не принесли результата. Высокий уровень холестерина — не единственное заболевание, для лечения которого их можно использовать. Исследования показывают, что они могут помочь людям, борющимся с депрессией.
Исследование предполагает, что статины могут влиять на эмоциональное состояние.
Кардиолог Олег Варфоломеев прокомментировал исследование специально для МедикФорум:
«Ученые обнаружили, что прием статинов был связан со значительно более низким уровнем негативных эмоциональных предубеждений при интерпретации выражений лица; этого не наблюдалось с другими лекарствами, такими как лекарства от кровяного давления. Снижение эмоциональной предвзятости может быть важно для лечения депрессии. Результаты важны, поскольку они доказывают, что статины могут обеспечивать защиту от депрессии».
Однако, хотя ученые определили статины как потенциальное средство от депрессии, они не знают, что заставляет статины оказывать такой эффект.
Новые данные повышают «возможность того, что некоторые из положительных эффектов статинов на здоровье могут быть опосредованы воздействием этих препаратов на мозг, который способствует эмоциональной устойчивости.
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