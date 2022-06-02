Статины могут защищать от депрессии
Обычно выписываемые для профилактики инфарктов и инсультов статины могут влиять на эмоциональный фон человека. Таким образом они защищают его от депрессии, как установили учёные из Оксфордского университета.
Наблюдательное исследование, проводившееся с апреля 2020 по февраль 2021 года на пике коронавирусной пандемии, когда общемировой уровень стресса был повышен, а количество психиатрических расстройств достигло пика, дало неожиданные результаты. В исследовании приняли участие более 2 000 граждан США, которые сообщали данные о различных психиатрических симптомах, принимаемых лекарствах и прочих факторах образа жизни. Всех их просили выполнять тесты на когнитивную деятельность для оценки уровня переработки эмоций, памяти, а также других качеств, связанных с уязвимостью перед депрессией.
Приблизительно 84% участников исследования не принимали никаких лекарств, 6% находились на препаратах против гипертонии, 4% принимали статины, а ещё 5% - обе категории таблеток. Оказалось, что получавшие статины люди реже распознавали злые или испуганные лица и более часто считали их позитивными во время тестов. А это говорило о сниженном негативным эмоциональным фоне. Его повышение как раз и связано с депрессиями. Приём статинов был связан с значительно менее низким уровнем негативных эмоций, этого не отмечалось при использовании других лекарств, включая таблетки от давления.
Вывод британских учёных является довольно важным, поскольку получено доказательство того, что статины могут обеспечивать защиту от депрессии с помощью сокращение негативного эмоционального фона. Кроме того, проведенное на пике пандемии исследование стала первым, которое способно предоставить возможные психологические объяснение пользы статинов в деле процесса переработки эмоций. Правда, не совсем понятно, как статины обеспечивают защиту от психических расстройств. Возможно, они обладают каким-то противовоспалительным механизмом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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