Почему опухают лодыжки: признаки болезней сердца, которые кажутся чем-то другим

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лодыжки

Болезни сердца могут проявляться неспецифическими признаками, которые не вызывают ассоциаций с сердечными проблемами, – например, у вас могут опухать лодыжки или возникает ощущение изжоги.

Инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, гипертония, кардиомиопатия и внезапная остановка сердца – ежегодно сердечные патологии уносят жизни тысяч людей разного возраста. В связи с этим врачи напоминают, что болезни сердца не всегда имеют выраженную симптоматику – некоторые их признаки могут появляться и оставаться незамеченными, поскольку кажутся чем-то другим.

Медики выделяют несколько таких неспецифических признаков, которые нельзя пропустить.

Опухшие лодыжки.Отекшие ноги летом – распространенное явление. Но, заметив, что лодыжки и ступни стали распухшими, проследите, нет ли других изменений. Если лодыжки становятся большими и тяжелыми, это может быть признаком сердечной недостаточности.
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Эректильная дисфункция. Столкнувшись с этим явлением, мужчины должны проверить свое сердце, поскольку оно может быть признаком болезни сердца или артериального повреждения, тромбоза.

Удушающие ощущения. Когда возникает стенокардия, пострадавшие могут ощущать некоторое стеснение, дискомфорт в горле – например, возникает чувство непроходимости воздуха. Если вы испытываете это без конкретной причины, в состоянии покоя, это может быть очень тревожным признаком того, что здоровье сердечно-сосудистой системы подорвано.

Грудная боль. Боли в области груди часто называют ранним признаком сердечного приступа, но многие люди не знают, что эти ощущения могут не иметь однозначно болевого характера. Сердечные боли могут казаться чем-то другим – например, изжогой или давлением от слишком тесного белья.

Усталость. Будучи очень распространенным симптомом обычного рутинного перенапряжения или недосыпа, усталость также может указывать на проблемы с сердцем. Например, если вы не можете подниматься по лестнице, как раньше, или чувствуете себя чрезмерно истощенным, когда занимаетесь привычной работой, с которой раньше успешно справлялись, – обратитесь к врачу. Такие признаки могут говорить, что ваше сердце работает на пределе своих возможностей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы возникают как предвестники сердечной смерти.
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