Инсульт: аспирин может снизить риск опасной для жизни чрезвычайной ситуации на 50%
Инсульт, классифицируемый как неотложная медицинская помощь, возникает, когда прекращается кровоснабжение части вашего мозга. Это тяжелое состояние ежегодно поражает более 100 000 человек. К счастью, аспирин может помочь, сообщает Университет Виго.
Испанское исследование показало, что ежедневный прием аспирина в нужное время может снизить вероятность инсульта на 50 процентов.
Исследовательская группа из Университета Виго изучила распространенность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у 10 000 мужчин. Они сравнили данные в зависимости от того, принимали ли они популярное лекарство утром или вечером. Исследователи заметили, что прием аспирина перед сном вдвое снижает риск смертельного инсульта.
Команда объяснила, что это может быть связано с «фармакокинетическим» процессом организма. Благодаря этому ваше тело разрушается и распределяет лекарства по всему телу. Исследовательская группа объяснила, что это повышает эффективность аспирина при приеме в ночное время. Это позволяет полностью активировать болеутоляющее, когда наступает утро, когда кровяное давление и уровень стресса, как правило, самые высокие.
В то время как, когда вы принимаете аспирин утром, фармакокинетический процесс в организме еще не полностью запущен. Это может сделать прием аспирина для снижения риска менее полезным.
Вам всегда следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать аспирин.
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University of Vigo in Spain
Здоровье
Государственный университет, расположенный в городе Виго в провинции Понтеведра, Галисия, Испания.
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