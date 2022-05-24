Вечерний прием аспирина может вдвое снизить риск инсульта

«Прием аспирина в нужное время может снизить риск инсульта почти на 50 процентов», - заявил врач Ксандван Туллекен в телепрограмме Morning Live.

Медик ссылается на результаты исследования Университета Виго (Испания), показавшие, что ежедневный прием аспирина перед сном вдвое снижает риск возникновения инсульта. В испанском исследовании изучалась распространенность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний среди 10 000 мужчин.Проанализировав полученные данные, научные специалисты констатировали, что время приема аспирина с целью профилактики инсульта может иметь решающее значение из-за «фармакокинетического» процесса в организме. Благодаря этому механизму тело расщепляет и распределяет лекарство по всему телу, в связи с чем вечерний прием аспирина повышает профилактическую эффективность препарата, поскольку позволяет ему полностью активироваться к утру.Врачи напоминают, что инсульт нередко оказывается утренним событием. Когда тело спящего человека готовится к новому дню, повышается выработка гормонов стресса, растет кровяное давление – все это может поспособствовать тому, что человек подвергнется сосудистой катастрофе. Если принять лекарство вечером, то его эффект будет продолжаться всю ночь и снизит риск того же инсульта именно к утру.Также специалисты упоминают, что принимать аспирин ежедневно для снижения риска инсульта можно только в том случае, если он был специально рекомендован врачом. Следует помнить, что прием аспирина связан с некоторыми серьезными побочными эффектами, включая кровотечение в желудочно-кишечном тракте.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасна разница в давлении при измерении на левой и правой руке.