Инсульт: прием аспирина в определенное время дня может снизить риск
Чем раньше человек получает лечение от инсульта, тем меньше вероятность повреждения. В нем они описываются как «ведущая причина смерти и инвалидности». Впоследствии эксперты считают ключевым, что люди должны делать все возможное, чтобы снизить риск столкнуться с этой потенциально опасной для жизни угрозой.
Одним из способов снижения риска является прием аспирина в низких дозах, однако вопрос о том, когда следует принимать этот аспирин, является предметом споров.
Чтобы выяснить, когда лучше всего принимать аспирин, в исследовании, проведенном Университетом Виго в Испании, две группы из 10 000 человек попросили принять аспирин либо утром, либо перед сном.
Через шесть лет они обнаружили, что у тех, кто принимал аспирин перед сном, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 50 процентов.
Причина этого падения была связана со временем и явлением, известным как фармакокинетика, процесс, при котором организм расщепляет лекарства и распределяет их по всему телу.
Иногда для того, чтобы лекарство полностью всосалось в организм, может потребоваться несколько часов.
В результате было обнаружено, что употребление аспирина непосредственно перед сном означает, что препарат полностью всасывается в организм к тому времени, когда артериальное давление достигает пика между 6 часами утра и полуднем.
Лекарства от артериального давления, принимаемые утром, пропускали этот пик артериального давления и, следовательно, были менее эффективны в борьбе с гипертонией.
В то время как аспирин в низких дозах может иметь значительные преимущества для сердечно-сосудистой системы, необходимы дополнительные исследования, чтобы установить эффективность этой практики.
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University of Vigo in Spain
Здоровье
Государственный университет, расположенный в городе Виго в провинции Понтеведра, Галисия, Испания.
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