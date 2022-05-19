4 признака повреждения печени - состояние теперь серьезное и опасное для жизни
Одно из поздних проявлений в серьезных случаях заболевания печени происходит не в печени, а ближе ко рту. Варикоз пищевода развивается, когда приток крови к печени блокируется тромбом. Они также могут быть вызваны рубцовой тканью на печени.
Причина развития варикозного расширения вен пищевода заключается в том, что крови необходимо найти способ обойти закупорку. В результате он попадает в мелкие кровеносные сосуды; те, которые не предназначены для перевозки больших объемов крови.
Впоследствии эти сосуды могут протечь или даже разорваться; вызывая кровотечение, которое может быть опасным для жизни.
К симптомам варикозного расширения вен пищевода относятся:
• Рвота с кровью
• Черный дегтеобразный стул
• Головокружение
• Потеря сознания в тяжелых случаях
Настоятельно рекомендуется, чтобы человек обратился к своему врачу, если у него проявляются какие-либо признаки варикозного расширения вен пищевода.
Если уже диагностировано заболевание печени, вполне вероятно, что врач общей практики мог проинформировать этого человека об их риске варикозного расширения вен и о том, что они могут сделать, чтобы снизить этот риск.
Варикозное расширение вен пищевода вызывается тяжелым рубцеванием печени, тромбом или паразитарной инфекцией.
Пока болезнь печени обнаружена на ранней стадии, ее можно лечить без серьезных последствий.
Ранними симптомами заболевания печени являются:
• Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота
• Сильная усталость
• Необъяснимая потеря веса
• Слабость
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British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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