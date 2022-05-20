Добавки с пробиотиками могут стать спасением для недоношенных детей

«Самые маленькие недоношенные дети проводят первые месяцы своей жизни в отделении интенсивной терапии для новорожденных, — рассказывает доктор Мари-Клэр Арриета, доцент Медицинской школы Камминга. — Результаты показывают, что ежедневный прием пробиотических добавок, содержащих нужные бактерии, позволяет быстро сформировать микробиом как у здорового ребенка».

Исследователи из Университета Калгари показали, что добавки с пробиотиками могут способствовать формированию здорового микробиома в кишечнике крайне недоношенных младенцев. Работа показала, что определенная смесь пяти видов пробиотических добавок ускоряет созревание микробиома до доношенного состояния и уменьшает воспаление кишечника у крайне недоношенных детей.Рандомизированное клиническое исследование включало младенцев, рожденных на сроке менее 29 недель беременности, с весом менее одного килограмма. В то время как пробиотики часто рекомендуются умеренно недоношенным детям для предотвращения воспаления желудочно-кишечного тракта и сепсиса, нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать использование пробиотиков крайне недоношенным детям.Когда младенцы рождаются крайне недоношенными, они сталкиваются со многими факторами, влияющими на развитие микробиома. Их микробиом серьезно отличается от микробиома младенцев, которые родились в срок. Их незрелый кишечный микробиом содержит большое количество потенциальных патогенов, которые могут вызывать опасные для жизни инфекции.Хотя исследование предполагает, что пробиотики могут улучшить иммунную систему и пищеварение недоношенных детей, ученые подчеркивают, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы определить лучшую смесь пробиотиков и подтвердить безопасность доступных коммерческих продуктов. Ученые добавляют, что родители должны проконсультироваться со лечащим врачом, прежде чем давать пробиотики новорожденному.Ранее ученые рассказали, как приучить детей есть овощи