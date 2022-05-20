Болезнь Альцгеймера: неспособность выполнять эти повседневные задачи указывает на ранние стадии

Забыть о недавних разговорах или событиях

Заблудиться в знакомом месте или в знакомом путешествии

Забыть о встречах или важных датах

«Помимо проблем с памятью, у людей с болезнью Альцгеймера также могут быть или будут развиваться другие проблемы. К ним относятся проблемы, рассуждениями, языком или восприятием».

«Они могут стать беспокойными, подавленными или раздражительными. Многие люди теряют интерес к общению с людьми, занятиям и хобби. Эти изменения могут быть сложными как для человека с деменцией, так и для его близких. Любой, кто сталкивается с трудностями, должен обратиться за поддержкой к врачу общей практики или другому специалисту».

Путаница, дезориентация и потеря в знакомых местах

Трудности с планированием или принятием решений

Проблемы с речью и языком

Проблемы с передвижением без посторонней помощи или выполнением задач по уходу за собой

Изменения личности, такие как агрессивность, требовательность и подозрительность по отношению к другим

Галлюцинации (видение или слух вещей, которых нет) и бред (вера в то, что не соответствует действительности)

Плохое настроение или тревога