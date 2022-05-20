Болезнь Альцгеймера: неспособность выполнять эти повседневные задачи указывает на ранние стадии

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Болезнь Альцгеймера: неспособность выполнять эти повседневные задачи указывает на ранние стадии

Alzheimer’s Society (AS) сообщает, что по мере  болезни проблемы с памятью обычно все больше влияют на повседневную жизнь человека, и он может начать терять такие вещи, как ключи и очки по дому. Другие могут забыть имя друга или с трудом подобрать нужное слово в разговоре. 

Существует много типов слабоумия, причем болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных. 

Другие признаки включают в себя:
  • Забыть о недавних разговорах или событиях
  • Заблудиться в знакомом месте или в знакомом путешествии
  • Забыть о встречах или важных датах
«Помимо проблем с памятью, у людей с болезнью Альцгеймера также могут быть или будут развиваться другие проблемы. К ним относятся проблемы, рассуждениями, языком или восприятием».

AS также говорит, что у людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера часто бывают изменения в настроении.
«Они могут стать беспокойными, подавленными или раздражительными. Многие люди теряют интерес к общению с людьми, занятиям и хобби. Эти изменения могут быть сложными как для человека с деменцией, так и для его близких. Любой, кто сталкивается с трудностями, должен обратиться за поддержкой к врачу общей практики или другому специалисту».


Точная причина болезни Альцгеймера еще полностью не выяснена, хотя считается, что ряд вещей увеличивает риск развития этого состояния. По мере развития состояния проблемы с памятью становятся более серьезными, и могут развиться дополнительные симптомы, такие как:
  • Путаница, дезориентация и потеря в знакомых местах
  • Трудности с планированием или принятием решений
  • Проблемы с речью и языком
  • Проблемы с передвижением без посторонней помощи или выполнением задач по уходу за собой
  • Изменения личности, такие как агрессивность, требовательность и подозрительность по отношению к другим
  • Галлюцинации (видение или слух вещей, которых нет) и бред (вера в то, что не соответствует действительности)
  • Плохое настроение или тревога
Если вы беспокоитесь о своей памяти или думаете, что у вас может быть слабоумие, рекомендуется обратиться к врачу общей практики.

Ранее Медикфорум писал о симптомах рака.

Alzheimer’s Society

Здоровье

Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.

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