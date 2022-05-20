Болезнь Альцгеймера: неспособность выполнять эти повседневные задачи указывает на ранние стадии
Alzheimer’s Society (AS) сообщает, что по мере болезни проблемы с памятью обычно все больше влияют на повседневную жизнь человека, и он может начать терять такие вещи, как ключи и очки по дому. Другие могут забыть имя друга или с трудом подобрать нужное слово в разговоре.
Существует много типов слабоумия, причем болезнь Альцгеймера является одним из наиболее распространенных.
Другие признаки включают в себя:
- Забыть о недавних разговорах или событиях
- Заблудиться в знакомом месте или в знакомом путешествии
- Забыть о встречах или важных датах
«Помимо проблем с памятью, у людей с болезнью Альцгеймера также могут быть или будут развиваться другие проблемы. К ним относятся проблемы, рассуждениями, языком или восприятием».
AS также говорит, что у людей на ранних стадиях болезни Альцгеймера часто бывают изменения в настроении.
«Они могут стать беспокойными, подавленными или раздражительными. Многие люди теряют интерес к общению с людьми, занятиям и хобби. Эти изменения могут быть сложными как для человека с деменцией, так и для его близких. Любой, кто сталкивается с трудностями, должен обратиться за поддержкой к врачу общей практики или другому специалисту».
Точная причина болезни Альцгеймера еще полностью не выяснена, хотя считается, что ряд вещей увеличивает риск развития этого состояния. По мере развития состояния проблемы с памятью становятся более серьезными, и могут развиться дополнительные симптомы, такие как:
- Путаница, дезориентация и потеря в знакомых местах
- Трудности с планированием или принятием решений
- Проблемы с речью и языком
- Проблемы с передвижением без посторонней помощи или выполнением задач по уходу за собой
- Изменения личности, такие как агрессивность, требовательность и подозрительность по отношению к другим
- Галлюцинации (видение или слух вещей, которых нет) и бред (вера в то, что не соответствует действительности)
- Плохое настроение или тревога
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Alzheimer’s Society
Здоровье
Благотворительная организация Соединенного Королевства, занимающаяся исследованиями и уходом за людьми с деменцией и их опекунами.
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