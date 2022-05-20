Микропластик обнаружен в крови 80% людей — как ограничить опасное воздействие
Исследование показало, что микропластик, съеденный или вдыхаемый, может повредить ваши клетки. Исследование проводилось в лабораторных условиях, так как эпидемиологические исследования отсутствуют.
Вред, который они обнаружили, включал гибель клеток и аллергические реакции.
Это исследование является первым, показавшим, что это происходит на уровнях, соответствующих воздействию человека.
Однако влияние на здоровье не совсем ясно, поскольку неизвестно, как долго микропластик остается в организме, прежде чем будет выведен из организма.
Анализируя 17 предыдущих исследований, исследователи изучили токсикологическое воздействие микропластика на клеточные линии человека.
Команда сравнила, какой ущерб был причинен при употреблении микропластика через загрязненную питьевую воду, морепродукты и поваренную соль. Они обнаружили, что микропластик способен вызывать гибель клеток, аллергические реакции и повреждение клеточных стенок.
Это произошло после того, как недавнее открытие показало, что микропластик присутствует в 80 процентах крови людей — поразительная цифра. Также подсчитано, что мы ежедневно вдыхаем более 7000 частиц микропластика, а в среднем в доме в любое время находится 1414 частиц на квадратный метр.
Самое эффективное» решение — покупать натуральные, органические средства личной гигиены, не завернутые в пластиковую упаковку.
"Красные флажки в списках ингредиентов включают: бутилен, полипропилен, карбомер, диметикон и этилен".
Чтобы свести их к минимуму, не разогревайте и не разогревайте еду в пластиковых контейнерах, избегайте напитков в бутылках, используйте деревянную и металлическую посуду, покупайте фрукты и овощи на развес и используйте губки и щетки из натуральных материалов.
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University of Hull
Здоровье
Университет в Англии в г. Халл в Восточном райдинге Йоркшира.
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