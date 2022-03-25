Микропластик уже обнаружили в крови человека
Впервые в истории медицины в крови человека нашли фрагменты микропластика. Учёные предупреждают, что они могут путешествовать по всему организму и даже застревать в разного рода органах.
Исследователи из Нидерландов изучили образцы крови 22 анонимных здоровых доноров и проверили их на предмет наличия мельчайших частиц микропластика, который и был там выявлен впервые в истории медицины. В 17 анализах из 22, что составляет 77,2%, был обнаружен микропластик, и авторы исследования назвали его результаты внушающими серьезные опасения.
Микропластик обнаруживали в мозге, желудочно-кишечной системе, в плаценте нерождённых детей и даже в стуле взрослых и младенцев, но никогда ранее его не находили в анализах крови. Впервые доказано, что фрагменты полимеров могут обнаруживаться в крови, и это грозит очень неприятными последствиями, как рассказали исследователи из Университета Амстердама.
Теперь необходимо расширить масштабы этой работы и проанализировать, какое количество полимеров проникает в кровь, какие типы, и чем это грозит. Теоретически этот микропластик может передвигаться по всему организму и застревать в разных органах, провоцируя самые разные последствия, от тромбов до опухолей и других токсических поражений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Амстердама
Медицина
престижный вуз в Нидерландах, основанный в 1632 году. Ученые степени здесь выдаются с XIX века. С ХХ столетия вуз находится в государственном подчинении
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