Врач Коупленд: 4 продукта из-за которых можно потерять зрение

«Избыточное количество сильно подслащенных продуктов и рафинированных углеводов (обычно присутствующих в западной диете) может привести к потере зрения».

«Повышение уровня сахара в крови может привести к развитию возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), когда повреждается сетчатка».





«Чем дольше уровень сахара в крови остается неконтролируемым у людей с диабетом, тем больше у них шансов на развитие проблем с глазами».

«Это переработанное мясо содержит много соли. Избыток соли (а также кофеина) в рационе может способствовать повышению кровяного давления».