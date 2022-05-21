Врач Коупленд: 4 продукта из-за которых можно потерять зрение
По словам оптика по контактным линзам Шэрон Коупленд из Feel Good Contacts, потеря зрения является следствием процесса старения, но ее можно спровоцировать неверными диетическими решениями.
Она подчеркнула опасность, которую представляют определенные продукты:
«Избыточное количество сильно подслащенных продуктов и рафинированных углеводов (обычно присутствующих в западной диете) может привести к потере зрения».
По ее словам, некоторые из худших рафинированных углеводов включают белый хлеб и макароны, а также сильно подслащенные продукты, такие как кетчуп и газированные напитки.
Вышеупомянутые виновники быстро перевариваются, что вызывает повышение уровня сахара в крови, объяснила г-жа Коупленд.
«Повышение уровня сахара в крови может привести к развитию возрастной дегенерации желтого пятна (AMD), когда повреждается сетчатка».Это вызывает слепоту в центральном поле зрения и может в конечном итоге привести к «полной слепоте».
Слишком много скачков сахара в крови может вызвать диабет 2 типа. У людей с диабетом может развиться диабетическая ретинопатия, которая может вызвать проблемы со зрением.
«Чем дольше уровень сахара в крови остается неконтролируемым у людей с диабетом, тем больше у них шансов на развитие проблем с глазами».
Другие типичные элементы западной диеты, которые могут повредить глаза, включают переработанное мясо, такое как колбасы, бекон, ветчина и мясные деликатесы.
«Это переработанное мясо содержит много соли. Избыток соли (а также кофеина) в рационе может способствовать повышению кровяного давления».
Как пояснил офтальмолог, гипертоническая ретинопатия может быть следствием повышенного артериального давления и повреждения сосудов сетчатки.
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Шэрон Коупленд
Здоровье
Офтальмолог, оптик по контактным линзам в Feel Good Contacts (Великобритания).
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