Врач Датт: молочные продукты могут вызвать «болезненность и зуд в области гениталий»

«Все можно есть в меру», — пояснил доктор Датт. «Но если вы обнаружите, что едите слишком много определенной пищи, это может стать началом проблемы».





«Обтягивающая одежда, такая как нижнее белье, колготки и леггинсы, может вызывать трение», — сказал доктор Датт. «Кроме того, нейлоновые материалы, как известно, сохраняют тепло. По этой причине одежда, обтягивающая область паха, создает идеальную среду для развития грибка Candida».

«Это само собой разумеется, но также убедитесь, что вы стираете нижнее белье и колготки после каждой носки», — добавила она.

«Увлажняющие средства предназначены для наружного применения и никогда не должны наноситься внутрь тела», — сказал доктор Датт. «Особенно важно не наносить их вблизи вульвы или вагинального канала, потому что они вызовут раздражение».