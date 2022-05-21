Врач Датт: молочные продукты могут вызвать «болезненность и зуд в области гениталий»
Доктор Мира Датт указал, что молочница — это дрожжевая инфекция, которая может проявляться как «болезненность и зуд в области гениталий», и ваша диета может способствовать состоянию здоровья. Люди, страдающие молочницей, могут ощущать жжение внизу, отек или творожистые выделения.
Помимо молочных продуктов с высоким содержанием лактозы, таких как молоко, сыр, сливки и йогурты, рафинированный сахар и углеводы могут ухудшить симптомы.
«Все можно есть в меру», — пояснил доктор Датт. «Но если вы обнаружите, что едите слишком много определенной пищи, это может стать началом проблемы».
Предметы повседневного обихода также могут увеличить риск развития молочницы. Доктор Датт предупредил, что определенная одежда может способствовать развитию молочницы.
«Обтягивающая одежда, такая как нижнее белье, колготки и леггинсы, может вызывать трение», — сказал доктор Датт. «Кроме того, нейлоновые материалы, как известно, сохраняют тепло. По этой причине одежда, обтягивающая область паха, создает идеальную среду для развития грибка Candida».
Если вы склонны к молочнице, доктор Датт рекомендует выбирать хлопчатобумажные колготки и нижнее белье.
«Это само собой разумеется, но также убедитесь, что вы стираете нижнее белье и колготки после каждой носки», — добавила она.
Даже увлажняющие средства для тела могут привести к молочнице, если они нарушают баланс pH в организме.
«Увлажняющие средства предназначены для наружного применения и никогда не должны наноситься внутрь тела», — сказал доктор Датт. «Особенно важно не наносить их вблизи вульвы или вагинального канала, потому что они вызовут раздражение».
Бомбочки для ванн также могут привести к молочнице, поскольку они «часто содержат такие ингредиенты, как пищевая сода, лимонная кислота и кукурузный крахмал. Эти ингредиенты могут влиять на баланс pH влагалища, увеличивая риск дрожжевых инфекций и инфекций мочевыводящих путей (ИМП).
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Мира Датт
Здоровье
Врач-гинеколог из Великобритании.
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