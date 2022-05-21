Испания упрощает въезд для непривитых туристов

«Это отличная новость, которую очень ждал туристический сектор, которая облегчит посещение нас туристами из-за пределов Европы в разгар сезона», — добавила она в своем заявлении.

До сих пор путешественники из-за пределов блока, в том числе из Великобритании, основного туристического рынка Испании, могли въезжать только с доказательством вакцинации или выздоровления от Covid-19.Но с субботы посетителям из-за пределов ЕС также будет разрешен въезд в Испанию с отрицательным результатом теста на Covid, говорится в заявлении министерства транспорта.Министр туризма Мария Рейес Марото заявила, что «новая фаза пандемии» означает, что страна смогла смягчить правила, приравняв путешественников из стран, не входящих в ЕС, к путешественникам из блока.Благодаря солнечным пляжам и богатому архитектурному наследию Испания была второй по посещаемости страной в мире до пандемии: в 2019 году ее посетили 83,5 миллиона иностранных гостей.Но ограничения на международные поездки, связанные с пандемией, поставили туристический сектор Испании на колени в 2020 году, поскольку он принял всего 19 миллионов туристов. В 2021 году эта цифра выросла до 31,1 миллиона, что намного ниже прогноза правительства в 45 миллионов прибытий.Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.