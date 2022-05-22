Рак кожи: "все люди" подвержены риску, предупреждает врач - 8 ранних признаков
Если вы не нанесете солнцезащитный крем и получите ожог, это повысит риск заболевания раком кожи. По словам доктора Росса Перри, медицинского директора дерматологических клиник Cosmedics, достаточно одного солнечного ожога, чтобы впоследствии развились потенциальные последствия.
«К сожалению, факты таковы, что все подвержены риску рака кожи, и этот риск увеличивается с возрастом», — сказал доктор Перри.
Ношение одежды с высоким SPF и выход на солнце в часы пик может снизить риск развития рака кожи. Выявление болезни на ранних стадиях также имеет жизненно важное значение.
«Почаще проверяйте свою кожу на наличие признаков аномалий, которые могут быть признаками раннего рака кожи», — посоветовал доктор Перри.
На что следует обратить внимание, так это на родинку или нарост, который является новым или существующим, который претерпел следующие восемь изменений:
- Размер
- Форма
- Чувствовать
- Цвет
- Зуд
- Чувствительность
- Корка
- Кровотечение
"Немедленно обратитесь к своему врачу общей практики, чтобы проверить его. Вы можете проверить свое тело, стоя обнаженным перед зеркалом в полный рост, сгибая руки в локтях и исследуя предплечья, тыльную сторону и ладони".
Если вас беспокоит новая или существующая родинка, которая изменилась по размеру, форме, ощущению или цвету, или у вас действительно есть признаки зуда, болезненности, образования корки или кровотечения, я всегда говорю: «Если сомневаетесь, проверьте это», и это важно как можно скорее обратиться к терапевту или дерматологу.
Ранее Медикфорум писал о пользе клюквы.
Росса Перри
Здоровье
Врач, медицинский директор дерматологических клиник Cosmedics.
Оставить комментарий