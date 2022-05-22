Рак кожи: "все люди" подвержены риску, предупреждает врач - 8 ранних признаков

«К сожалению, факты таковы, что все подвержены риску рака кожи, и этот риск увеличивается с возрастом», — сказал доктор Перри.

«Почаще проверяйте свою кожу на наличие признаков аномалий, которые могут быть признаками раннего рака кожи», — посоветовал доктор Перри.

Размер

Форма

Чувствовать

Цвет

Зуд

Чувствительность

Корка

Кровотечение

"Немедленно обратитесь к своему врачу общей практики, чтобы проверить его. Вы можете проверить свое тело, стоя обнаженным перед зеркалом в полный рост, сгибая руки в локтях и исследуя предплечья, тыльную сторону и ладони".