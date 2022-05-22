Врач Разаренова: неправильно подобранное масло для жарки вредит здоровью
По словам врача диетолога Александры Разареновой, использовать для жарки масло, плохо приспособленное к сильному нагреву, опасно для здоровья.
«Неправильно выбранное масло для жарки меняет состав еды и делает ее вредной для здоровья», - сообщила в интервью врач Разаренова.
Медик заметила, что употребление пищи, приготовленной на масле, неподходящем для жарки, увеличивает вероятность развития рака. Разаренова пояснила, что масло, которое меняет свой состав под действием высоких температур, наполняется свободными радикалами – частицами, которые возникают после химической реакции масла и кислорода. Свободные радикалы, в свою очередь, способствуют стойкому воспалению в организме и могут действовать в человеческом теле как канцерогены.
Врач добавила, что оптимальными для жарки являются масла с высокой точкой дымления – такие, которые начинают дымиться только при очень значительных температурах.
«Рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения лучше подходят, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию», - уточнила диетолог.
Эксперт сказала также, что для приготовления жареных блюд не подходят нерафинированные масла.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем может вредить чай.
Александра Разаренова
Здоровье
врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии
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