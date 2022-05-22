Врач Разаренова: неправильно подобранное масло для жарки вредит здоровью

«Неправильно выбранное масло для жарки меняет состав еды и делает ее вредной для здоровья», - сообщила в интервью врач Разаренова.

«Рафинированные масла или насыщенные жиры животного происхождения лучше подходят, так как проявляют высокую устойчивость к нагреванию», - уточнила диетолог.