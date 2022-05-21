Врач Соломатина рассказала, при каких проблемах со здоровьем может вредить чай
При наличии некоторых проблем со здоровьем употребляемый чай может вредить здоровью, мнение об этом прозвучало в интервью врача-диетолога Елены Соломатиной.
«Зеленый чай содержит больше, чем черный, катехинов и хлорогеновой кислоты, но нельзя сказать, что какой-то определенный вид чая самый полезный. Главное – выбрать качественный продукт», - заметила врач-диетолог.
Соломатина уточнила, что не рекомендует питье крепкого чая при имеющихся болезнях нервной системы. Такой напиток может спровоцировать выброс стрессовых гормонов со стороны надпочечников, результатом этого становится учащенное сердцебиение, повышенное давление.
Также в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог затронула тему употребления чая в случае проблем с артериальным давлением.
«Людям с высоким давлением можно пить чай, когда нет кризисных значений. Он будет даже полезен, так как тренирует организм наравне с физическими нагрузками», - высказалась медик.
Елена Соломатина оговорилась, что бывают случаи, когда люди привыкают пить чай и ежедневно употребляют его в достаточно большом количестве. По словам медика, на таких «чаеманов» прием напитка действует успокоительным образом, так что в стрессовых обстоятельствах им будет полезно выпить чашечку чая.
Что следует помнить – в чае много органических кислот, дубильных компонентов, его прием может вредить, если имеются проблемы со здоровьем пищеварительной системы, гастрит, язва желудка.
По мнению Соломатиной, наиболее вредным является вид пакетированный чай – для здоровья гораздо полезнее пить листовой. Специалист подчеркнула, что советует «не увлекаться» чаем в пакетиках, их содержимое состоит из остатков чайного производства.
Также медик порекомендовала не злоупотреблять чаем, и выпивать максимум четыре чашки чая за день.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки специалисты советуют употреблять при простуде.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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