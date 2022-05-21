Врач Соломатина рассказала, при каких проблемах со здоровьем может вредить чай

«Зеленый чай содержит больше, чем черный, катехинов и хлорогеновой кислоты, но нельзя сказать, что какой-то определенный вид чая самый полезный. Главное – выбрать качественный продукт», - заметила врач-диетолог.

«Людям с высоким давлением можно пить чай, когда нет кризисных значений. Он будет даже полезен, так как тренирует организм наравне с физическими нагрузками», - высказалась медик.