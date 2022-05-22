Врач Ванделли: больной деменцией с тельцами Леви может «выключиться» и «замолчать» на несколько минут
Фрэн Ванделли, руководитель службы помощи Bupa Care Services по деменции, объяснила, что деменция описывает набор симптомов, влияющих на ваш мозг, вызывающих проблемы с памятью, мышлением и общением, что приводит к потере навыков, необходимых для повседневной жизни. Она сказала, что существует множество различных типов деменции, которые могут иметь разные симптомы и по-разному влиять на людей.
«При деменции с тельцами Леви крошечные скопления белка, известные как тельца Леви, накапливаются в нервных клетках головного мозга, что может вызывать такие симптомы, как спутанность сознания, галлюцинации, трудности с движением или нарушения сна. У людей с деменцией с тельцами могут быть двигательные симптомы болезни Паркинсона, а также симптомы потери памяти и спутанности сознания».
Важно помнить, что никакие два человека не будут испытывать деменцию совершенно одинаково, но некоторые симптомы деменции с тельцами Леви похожи на другие типы деменции, такие как болезнь Альцгеймера, в то время как другие более специфичны.
Эти симптомы включают внезапное изменение внимания и бдительности.
«Кто-то с деменцией с тельцами Леви может внезапно потерять сознание или «выключиться» и замолчать и не реагировать на несколько минут».
Фрэн также сказала, что некоторые люди с деменцией с тельцами Леви могут видеть вещи, которых нет.
Другие люди с этим типом деменции часто имеют беспокойный, тревожный сон. У них часто бывают яркие сны, и они могут вызывать или разыгрывать свои сны во сне.
Если вы обеспокоены тем, что у близкого человека наблюдаются симптомы слабоумия с тельцами Леви, важно поговорить с вашим врачом общей практики.
Ранее Медикфорум писал о том, как поддержать форму после 40 лет.
Фрэн Ванделли
Здоровье
Руководитель службы помощи Bupa Care Services по деменции.
Оставить комментарий