Врач Ванделли: больной деменцией с тельцами Леви может «выключиться» и «замолчать» на несколько минут

«При деменции с тельцами Леви крошечные скопления белка, известные как тельца Леви, накапливаются в нервных клетках головного мозга, что может вызывать такие симптомы, как спутанность сознания, галлюцинации, трудности с движением или нарушения сна. У людей с деменцией с тельцами могут быть двигательные симптомы болезни Паркинсона, а также симптомы потери памяти и спутанности сознания».

«Кто-то с деменцией с тельцами Леви может внезапно потерять сознание или «выключиться» и замолчать и не реагировать на несколько минут».