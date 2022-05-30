Деменция с тельцами Леви: невролог перечислила физические признаки, указывающие на повреждение мозга

Галлюцинации – видение, слух или обоняние вещей, которых нет.

проблемы с пониманием, мышлением, памятью и суждением - это похоже на болезнь Альцгеймера, хотя память может быть менее нарушена у людей с деменцией с тельцами Леви.

Спутанность сознания или сонливость — это может измениться в течение нескольких минут или часов.

Медленные движения, скованность конечностей и тремор (неконтролируемая дрожь).

Нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками.

"Людям с деменцией с тельцами Леви важно поставить точный диагноз, чтобы получить правильное лечение и поддержку", - говорит Алехина.

Изменения в мышлении и рассуждениях.

Спутанность сознания и бдительность, которые значительно варьируются от одного времени суток к другому или от одного дня к другому.

Медлительность, неуравновешенность походки и другие признаки паркинсонизма.

Хорошо сформированные зрительные галлюцинации.

Проблемы с интерпретацией визуальной информации.

Сбои в работе «вегетативной нервной системы.

Потеря памяти, которая может быть значительной, но менее заметной, чем при болезни Альцгеймера.