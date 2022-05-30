Деменция с тельцами Леви: невролог перечислила физические признаки, указывающие на повреждение мозга

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Деменция с тельцами Леви: невролог перечислила физические признаки, указывающие на повреждение мозга

Некоторые люди с деменцией испытывают обмороки, неустойчивость и падения. Обратитесь к врачу общей практики, если вы считаете, что у вас есть ранние симптомы деменции, особенно если вы старше 65 лет. 

Если вы беспокоитесь о ком-то еще, предложите ему записаться на прием к врачу общей практики и, возможно, предложите пойти с ним».

Невролог Александра Алехина рассказала специально для МедикФорум, что у людей с деменцией с тельцами Леви могут быть следующие симптомы:
  • Галлюцинации – видение, слух или обоняние вещей, которых нет.
  • проблемы с пониманием, мышлением, памятью и суждением - это похоже на болезнь Альцгеймера, хотя память может быть менее нарушена у людей с деменцией с тельцами Леви.
  • Спутанность сознания или сонливость — это может измениться в течение нескольких минут или часов.
  • Медленные движения, скованность конечностей и тремор (неконтролируемая дрожь).
  • Нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками.
"Людям с деменцией с тельцами Леви важно поставить точный диагноз, чтобы получить правильное лечение и поддержку", - говорит Алехина.

Другие возможные симптомы деменции с тельцами Леви включают:
  • Изменения в мышлении и рассуждениях.
  • Спутанность сознания и бдительность, которые значительно варьируются от одного времени суток к другому или от одного дня к другому.
  • Медлительность, неуравновешенность походки и другие признаки паркинсонизма.
  • Хорошо сформированные зрительные галлюцинации.
  • Проблемы с интерпретацией визуальной информации.
  • Сбои в работе «вегетативной нервной системы.
  • Потеря памяти, которая может быть значительной, но менее заметной, чем при болезни Альцгеймера.
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