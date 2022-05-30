Деменция с тельцами Леви: невролог перечислила физические признаки, указывающие на повреждение мозга
Некоторые люди с деменцией испытывают обмороки, неустойчивость и падения. Обратитесь к врачу общей практики, если вы считаете, что у вас есть ранние симптомы деменции, особенно если вы старше 65 лет.
Если вы беспокоитесь о ком-то еще, предложите ему записаться на прием к врачу общей практики и, возможно, предложите пойти с ним».
Невролог Александра Алехина рассказала специально для МедикФорум, что у людей с деменцией с тельцами Леви могут быть следующие симптомы:
- Галлюцинации – видение, слух или обоняние вещей, которых нет.
- проблемы с пониманием, мышлением, памятью и суждением - это похоже на болезнь Альцгеймера, хотя память может быть менее нарушена у людей с деменцией с тельцами Леви.
- Спутанность сознания или сонливость — это может измениться в течение нескольких минут или часов.
- Медленные движения, скованность конечностей и тремор (неконтролируемая дрожь).
- Нарушенный сон, часто с резкими движениями и криками.
"Людям с деменцией с тельцами Леви важно поставить точный диагноз, чтобы получить правильное лечение и поддержку", - говорит Алехина.
Другие возможные симптомы деменции с тельцами Леви включают:
- Изменения в мышлении и рассуждениях.
- Спутанность сознания и бдительность, которые значительно варьируются от одного времени суток к другому или от одного дня к другому.
- Медлительность, неуравновешенность походки и другие признаки паркинсонизма.
- Хорошо сформированные зрительные галлюцинации.
- Проблемы с интерпретацией визуальной информации.
- Сбои в работе «вегетативной нервной системы.
- Потеря памяти, которая может быть значительной, но менее заметной, чем при болезни Альцгеймера.
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