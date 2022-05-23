Симптомы рака кишечника: два предупреждающих знака, которые появляются в туалете
Если вы ходите в туалет несколько раз в течение дня, было бы разумно проверить унитаз перед тем, как смыть воду — это может быть полезным признаком того, что что-то не так.
Если опухоль растет внутри кишечника, вы можете заметить, что ваши фекалии жидкие, отметила одна из ведущих благотворительных организаций. Cancer Research UK объяснил, что диарея или более жидкий стул — особенно если вам нужно чаще ходить в туалет — могут быть красноречивым признаком.
Стойкие и необъяснимые изменения в привычках кишечника также могут включать недостаточное количество походов в туалет или ощущение, что вы не можете полностью опорожнить кишечник. Еще одним признаком, на который следует обратить внимание, является красный цвет унитаза — у вас может быть кровь на лице.
Хотя пятна крови могут быть крошечными, кровь может быть невидима невооруженным глазом.
Следовательно, может быть полезно отметить другие предупреждающие признаки рака кишечника.
К основным симптомам рака кишечника можно отнести:
- Необъяснимая потеря веса
- Чрезвычайная усталость без видимой причины
- Боль или уплотнение в животе
Cancer Research UK подчеркивает, как ранняя диагностика может повлиять на выживаемость.
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Cancer Research UK
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