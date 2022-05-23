Врачи рассказали, кто рискует заразиться обезьяньей оспой

«Вирус может переходить от животных к человеку, а летальность от оспы может достигать от 3,6 до 10 процентов в зависимости от штамма», - пояснил медик.

«Болезни больше подвержены люди с ослабленным иммунитетом, дети, люди с ВИЧ-инфекцией и другими иммуносупрессивными заболеваниями», - высказался эксперт.

Сильная лихорадка.

Слабость.

Головная боль.

Увеличенные лимфоузлы.

Воспалительные высыпания на слизистых.

Высыпания на коже: сначала поражается лицо, далее все тело, при этом они содержат внутри жидкость с примесью гноя.

«От человека к человеку вирус обезьяньей оспы передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время – на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов», - пояснил доктор Мясников.