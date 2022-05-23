Врачи рассказали, кто рискует заразиться обезьяньей оспой
Обезьянья оспа, распространяемая по миру, вызывает повышенную обеспокоенность в связи с тем, что стала поражать людей за пределами Африки – очагового региона, который раньше она не покидала.
Врач Михаил Петрик рассказал, что до недавнего времени случаи заражения вирусом обезьяньей оспы фиксировались только в Африке.
«Вирус может переходить от животных к человеку, а летальность от оспы может достигать от 3,6 до 10 процентов в зависимости от штамма», - пояснил медик.
Петрик напомнил, что, начиная с середины мая, обезьянья оспа начала «гулять» по миру. Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Италия, Германия – это неполный список стран, где зафиксированы случаи заражения инфекцией.
Врач поделился мнением о том, кто больше рискует заразиться обезьяньей оспой.
«Болезни больше подвержены люди с ослабленным иммунитетом, дети, люди с ВИЧ-инфекцией и другими иммуносупрессивными заболеваниями», - высказался эксперт.
Петрик уточнил, что инфицирование происходит, когда частицы биологических жидкостей больного человека попадают на слизистые оболочки другого. Также можно заразиться, если пользоваться общим бельем, посудой, предметами обихода. Инкубационный период инфекции составляет 5-13 дней, затем появляются симптомы явного недомогания.
- Сильная лихорадка.
- Слабость.
- Головная боль.
- Увеличенные лимфоузлы.
- Воспалительные высыпания на слизистых.
- Высыпания на коже: сначала поражается лицо, далее все тело, при этом они содержат внутри жидкость с примесью гноя.
«От человека к человеку вирус обезьяньей оспы передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время – на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов», - пояснил доктор Мясников.
Врач констатировал, что в Африке заболеваемость оспой резко пошла вверх после того, как в 80-е годы была отменена обязательная вакцинация.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы.
Оставить комментарий