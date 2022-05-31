В США - первое заражение обезьяньей оспой от человека
Первая передача обезьяньей оспы от человека к человеку зафиксирована на территории США. Число зараженных здесь достигло уже 14, а Всемирная организация здравоохранения считает риск вируса «умеренным».
Потенциальная передача вируса от человека к человеку в США была зарегистрирована впервые в этом году. В прошлые выходные на территории Америки выявлено 4 случая обезьянней оспы: два в Калифорнии, один в Колорадо и один в Нью-Йорке. Теперь общее количество заболевших составляет 14 в 8 штатах, причём подавляющее большинство передач этого вируса - среди геев и бисексуалов.
Санитарные органы в Калифорнии заявили, что второй случай, выявленный в прошлые выходные, произошёл в результате близкого контакта пациента, который заразился за три дня до этого. Сейчас оба носителя изолированы в разных домах. В Колорадо другой человек заразился в результате близкого контакта с молодым геем, ставшим носителем патогена накануне. Первые пациенты в каждом штате заболели вскоре после возвращения из-за границы - поездок в Европу и Канаду, где сейчас отмечаются вспышки вируса, эндемичного для Западной Африки.
Распространение обезьяньей оспы уже по 24 странам побудило Всемирную организацию здравоохранения повысить уровень угрозы до умеренного. Они предупредили, что количество заражений будет расти, и вскоре жертвами обезьяньей оспы станут уязвимые люди, а также дети, которые наиболее часто умирают от этой болезни. Если же она передастся диким животным, то станет эндемиком уже по всему миру, а не только в Африке. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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