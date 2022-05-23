Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

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врач в защитном костюме

Первым заметным внешне симптомом обезьяньей оспы является изменения в состоянии кожи, предупреждают медики.

В последние дни по миру стала активнее распространяться такая вирусная инфекция, как обезьянья оспа. Специалисты напоминают, что от новой болезни пока не существует эффективных препаратов – в связи с этим следует проявлять особую осторожность и обращаться к врачам при возникших симптомах возможного недомогания.

Зарубежными медиками был назван первый заметный внешне симптом обезьяньей оспы – это кожные высыпания.

«Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения», -заявилаглавный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

Согласно предварительным данным, заражение обезьяньей требует достаточно близкого контакта с носителем вируса – этому могут способствовать как интимная близость, так и совместно используемые предметы быта, гигиены. В свою очередь, некоторые врачи высказываются о том, что инфицирование возможно и воздушно-капельным путем.

Помимо кожной сыпи, симптомами обезьяньей оспы могут быть следующие нарушения.
  • Повышение температуры.
  • Лихорадка, озноб
  • Увеличение лимфоузловю
  • Слабость.
  • Боль в мышцах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменения в потоотделении могут быть признаком серьезных заболеваний.
Сьюзан Хопкинс (Susan Hopkins)
Сьюзан Хопкинс (Susan Hopkins)
Здоровье
главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA)
Теги : обезьянья оспа, признаки заболевания, Сьюзан Хопкинс