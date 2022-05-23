Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

«Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения», -заявилаглавный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

Повышение температуры.

Лихорадка, озноб

Увеличение лимфоузловю

Слабость.

Боль в мышцах.