Витамин B12: трудности с различением двух цветов могут быть признаком низкого уровня
Наряду с поддержанием нормальной работы нервной системы витамин B12 способствует выработке эритроцитов, которые переносят кислород. Лишение этого элемента препятствует нормальному функционированию организма, что приводит к множеству неврологических осложнений. Одним из менее известных признаков низкого уровня может быть неспособность воспринимать желтый и синий цвета.
Пациенты, страдающие дефицитом B12, могут с трудом различать определенные цвета. Необычные неврологические симптомы включают ухудшение болевых, температурных и тактильных ощущений. Ноги и ступни поражаются раньше и более последовательно, чем руки. Может возникнуть желто-синяя цветовая слепота.
Дальтонизм может проявляться рядом дегенеративных заболеваний, но редко он вызван дефицитом питательных веществ. Но в случае дефицита витамина B12 желто-синий дальтонизм может быть результатом оптической невропатии.
Моника Вассерманн, медицинский директор Oliolusso, сине-желтая цветовая слепота заставляет людей ошибочно принимать оттенки или цвета синего за зеленый, а желтый за зеленый.
«Хотя это редко, это может повлиять на оба пола и может быть приобретено из-за различных факторов. Недостаточный уровень витамина B12 в организме может привести к разрушению зрительного нерва, что влияет на то, как мозг и глаза общаются и передают визуальные сигналы. Нарушение этих частей может привести к нечеткому зрению и смешению различных цветовых оттенков».
Эксперт пояснил, что это осложнение чаще встречается у лиц с тяжелым дефицитом, которым обычно страдают люди в старших возрастных группах.
Другие симптомы дефицита B12 Плохая память и когнитивные нарушения неизбежно возникают при снижении уровня B12, но одной из основных проблем дефицита является миелопатия.
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Моника Вассерманн
Здоровье
Врач, медицинский директор Olioluss.
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