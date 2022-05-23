Витамин B12: трудности с различением двух цветов могут быть признаком низкого уровня





«Хотя это редко, это может повлиять на оба пола и может быть приобретено из-за различных факторов. Недостаточный уровень витамина B12 в организме может привести к разрушению зрительного нерва, что влияет на то, как мозг и глаза общаются и передают визуальные сигналы. Нарушение этих частей может привести к нечеткому зрению и смешению различных цветовых оттенков».