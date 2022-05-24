5 видов мяса могут вызвать слабоумие, которое ухудшается «необычно быстро» - врач-невролог

«Прионные заболевания, такие как болезнь Крейтцфельдта-Якоба, возникают, когда прионный белок, присутствующий во всем организме, но нормальная функция которого еще не известна, начинает складываться в аномальную трехмерную форму. Это изменение формы постепенно приводит к тому, что прионный белок в мозгу принимает ту же ненормальную форму. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба вызывает деменцию, которая обычно быстро ухудшается».

«Высокое потребление хот-догов, колбасы, салями, колбасы пепперони и колбасы было связано со значительно более высоким риском», - говорит Алехин.