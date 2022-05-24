5 видов мяса могут вызвать слабоумие, которое ухудшается «необычно быстро» - врач-невролог
Заболевания головного мозга, такие как слабоумие, вызывают когнитивный дефицит, превышающий ожидаемый от старости. Одним из самых тяжелых нейродегенеративных заболеваний является болезнь Крейтцфельдта-Якоба, которая, как известно, вызывает быстрое ухудшение когнитивного здоровья. Согласно исследованиям, пять видов мяса значительно повышают риск развития болезни Крейтцфельдта-Якоба.
Эксклюзивно для МедикФорум врач-невролог Александр Алехин сказал:
«Прионные заболевания, такие как болезнь Крейтцфельдта-Якоба, возникают, когда прионный белок, присутствующий во всем организме, но нормальная функция которого еще не известна, начинает складываться в аномальную трехмерную форму. Это изменение формы постепенно приводит к тому, что прионный белок в мозгу принимает ту же ненормальную форму. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба вызывает деменцию, которая обычно быстро ухудшается».
Одной из основных причин приобретенной болезни Крейтцфельдта-Якоба является контакт с мясом крупного рогатого скота, зараженного энцефалопатией крупного рогатого скота, или «коровьим бешенством», но другие виды мяса также связаны с этим заболеванием.
Согласно исследованию, пять видов мяса могут «значительно увеличить риск» заболевания. Исследования подчеркивают вредное воздействие некоторых мясных консервов на мозг.
Потребление хот-догов, колбасы, пепперони, салями и мясных консервов, печени птицы, говяжьего желудка/кишечника, любой ткани органа, и ткани говяжьих органов были индивидуально связаны с повышенным риском болезни Крейтцфельдта-Якоба.
«Высокое потребление хот-догов, колбасы, салями, колбасы пепперони и колбасы было связано со значительно более высоким риском», - говорит Алехин.
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